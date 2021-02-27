TRT bombayı patlatıyor! Yeni dizinin fragmanı sosyal medyada viral oldu

TRT1’in yeni dizisi çok ama çok iddialı geliyor. İlk fragman bugün yayınlandı. İlk fotoğraflar paylaşıldı ve ilk bilgiler de geldi. Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosu ile olay yaratacak tarzda bir dizinin yakında ekranda olacağı ortaya çıktı. İHA ve SİHA teknolojisinde Türkiye’nin geldiği üstün pozisyonun sahada nasıl kullanıldığının da anlatılması çok önemli bir adım olarak görülmeli… Milli gücün sahada ne kadar etkili kullanıldığı, bunun hangi sonuçlara yol açtığını da izleyiciler Teşkilat dizisiyle daha net bir şekilde anlamış olacaktır.

TRT1’den dizinin yayın tarihi de açıkladı. 7 Mart Pazar akşamı Teşkilat’ın ilk bölümü ekrandaki yerini alacak. Bu da demek oluyor ki, Tövbeler Olsun final yapacak. TRT1’in absürt komedi dizisinin finalinden hemen sonra da Teşkilat isimli dizi ile tanışacağız. Ancak bu yapımın MİT destekli olduğunu ve büyük imkanlara sahip olduğunu görüntülerden bile anlayabilirsiniz.

Kamu kuruluşlarının da çeşitli şekillerde destek vermesi MİT’in bu projeye önem verdiğini gösteriyor. Türkiye’nin başarılı olduğu istihbarat alanında böyle bir dizinin çekilmiş olması çok önemli bir kamuoyu gücü olarak da gözükmekte…

Türk dizilerinin yurt dışındaki müthiş ilgisi de düşünülür ise Türkiye’nin gücünün istihbarat alanında da ne kadar ileri olduğunu Teşkilat dizisi üzerinden anlatmak çok etkili bir yöntem olacaktır.

Teşkilat dizisi 7 Mart Pazar günü başladıktan sonra çok ama çok konuşulacaktır. Reytinglerde de birinci yapım olması hiç şaşırtıcı olmaz. Ayrıca dizinin milyonları ekrana toplaması da hiç zor değil. Yayınlanan fragmandan ve görsellerden çok iddialı bir yapım olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı ‘Teşkilat’ın ilk tanıtımı, diziye dair merakı arttırarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara’da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde “kötü adamların” kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.