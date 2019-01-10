TRT Belgesel'de start verildi!

TRT Belgesel, Sirkeci Garı'nda dün gerçekleştirilen organizasyonla yeni dönemine başladı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Süleyman Tezgel, TRT yöneticileri, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede TRT Belgesel'in yeni logosu da ilk defa gösterildi.

"İnsanı anlamak hayatı anlamaktır" mottosu

38 ülkede 44 yapım, 400 bölüm insan hikayesi ile yeni yolculuğuna başlayan TRT Belgesel bundan böyle "İnsanı anlamak hayatı anlamaktır" mottosu ile yoluna devam edecek.