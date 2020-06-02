TRT 2’nin merakla beklenen Haziran ayı filmleri belli oldu
Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2, haziran ayı boyunca her akşam ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.
Haftanın her günü ödüllü, prestijli ve adından söz ettiren filmleri ekrana getiren TRT 2’nin haziran ayı filmleri belli oldu.Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, haziran ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.
Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımlarında yer aldığı haziran ayı filmleriyle evler sinema salonuna dönüşecek.
Haziran ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle;
1 Haziran Pazartesi 21.00: Ölü Adam (Dead Man)
2 Haziran Salı 21.00: Umudun Tarifi (SweetBean) – TV’DE İLK KEZ
3 Haziran Çarşamba 21.00: Yarım – TV’DE İLK KEZ
4 Haziran Perşembe 20.45: Ayı (TheBear)
5 Haziran Cuma 21.30: Deli veDahi (TheProfessorAndThe Mad Man)
6 Haziran Cumartesi 21.30: Kelebek ve Dalgıç (TheDivingBellandtheButterfly)
7 Haziran Pazar 21.30: Son Konser (A Late Quartet)
8 Haziran Pazartesi 21.00: Hayatı Yakala (ReignOver Me)
9 Haziran Salı 20.30: Dağların Kraliçesi (Queen of theMountains)
10 Haziran Çarşamba 21.00: Eski Kocam-ız (ForgetAboutNick)
11 Haziran Perşembe21.00: Şirin'in Kalesi (Castle Of Dreams) – TV’DE İLK KEZ
12 Haziran Cuma 21.30: Savaştan Sonra (Mudbound)
13 Haziran Cumartesi 21.30: 6.5 Metre (Just 6.5) – TV’DE İLK KEZ
14 Haziran Pazar 21.30: Zamanın Tozu (TheDust of Time)
15 Haziran Pazartesi 21.00: Tornavida (Screwdriver) – TV’DE İLK KEZ
16 Haziran Salı 21.00: Kaçak Prenses(A RoyalNightOut)
17 Haziran Çarşamba 21.00: Kardeşler – TV’DE İLK KEZ
18 Haziran Perşembe21.00: Operadaki Hayalet (ThePhantom Of The Opera)
19 Haziran Cuma 21.30: Özgürlük Savaşçısı (FreeState of Jones)
20 Haziran Cumartesi 21.30: Geçmişin Sırları (AftertheWedding)– TV’DE İLK KEZ
21 Haziran Pazar 21.30: Kömür(TheCharcoal)– TV’DE İLK KEZ
22 Haziran Pazartesi 21.00: Dheepan
23 Haziran Salı 21.00: Karavan (TheLeisureSeeker)– TV’DE İLK KEZ
24 Haziran Çarşamba 21.00: Bütün Saadetler Mümkündür
25 Haziran Perşembe21.00: At Hırsızı (Centaur)– TV’DE İLK KEZ
26 Haziran Cuma 21.30: Bir Zamanlar Anadolu'da
27 Haziran Cumartesi 21.30: Paris'te Gece Yarısı (MidnightIn Paris)
28 Haziran Pazar 21.30: Güvercin Hırsızları
29 Haziran Pazartesi 21.00: İnci Küpeli Kız (Girl with a PearlEarring)
30 Haziran Salı 21.00: Artist (The Artist)