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Medya

TRT 2’nin merakla beklenen Haziran ayı filmleri belli oldu

Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2, haziran ayı boyunca her akşam ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:10:00 -
TRT 2’nin merakla beklenen Haziran ayı filmleri belli oldu

Haftanın her günü ödüllü, prestijli ve adından söz ettiren filmleri ekrana getiren TRT 2’nin haziran ayı filmleri belli oldu.Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, haziran ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımlarında yer aldığı haziran ayı filmleriyle evler sinema salonuna dönüşecek.

Haziran ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle;

1 Haziran Pazartesi    21.00:  Ölü Adam (Dead Man)

2 Haziran Salı             21.00:  Umudun Tarifi (SweetBean) – TV’DE İLK KEZ

3 Haziran Çarşamba  21.00:  Yarım – TV’DE İLK KEZ

4 Haziran Perşembe   20.45:  Ayı (TheBear)

5 Haziran Cuma         21.30:  Deli veDahi (TheProfessorAndThe Mad Man)

6 Haziran Cumartesi  21.30:  Kelebek ve Dalgıç (TheDivingBellandtheButterfly)

7 Haziran Pazar          21.30:  Son Konser (A Late Quartet)

8 Haziran Pazartesi    21.00:  Hayatı Yakala (ReignOver Me)

9 Haziran Salı             20.30:  Dağların Kraliçesi (Queen of theMountains)

10 Haziran Çarşamba            21.00:  Eski Kocam-ız (ForgetAboutNick)

11 Haziran Perşembe21.00:  Şirin'in Kalesi (Castle Of Dreams) – TV’DE İLK KEZ

12 Haziran Cuma       21.30:  Savaştan Sonra (Mudbound)

13 Haziran Cumartesi            21.30:  6.5 Metre (Just 6.5) – TV’DE İLK KEZ

14 Haziran Pazar        21.30:  Zamanın Tozu (TheDust of Time)

15 Haziran Pazartesi  21.00:  Tornavida (Screwdriver) – TV’DE İLK KEZ

16 Haziran Salı           21.00:  Kaçak Prenses(A RoyalNightOut)

17 Haziran Çarşamba            21.00:  Kardeşler – TV’DE İLK KEZ

18 Haziran Perşembe21.00:  Operadaki Hayalet (ThePhantom Of The Opera)

19 Haziran Cuma       21.30:  Özgürlük Savaşçısı (FreeState of Jones)

20 Haziran Cumartesi            21.30:  Geçmişin Sırları (AftertheWedding)– TV’DE İLK KEZ

21 Haziran Pazar        21.30:  Kömür(TheCharcoal)– TV’DE İLK KEZ

22 Haziran Pazartesi  21.00:  Dheepan

23 Haziran Salı           21.00:  Karavan (TheLeisureSeeker)– TV’DE İLK KEZ

24 Haziran Çarşamba            21.00:  Bütün Saadetler Mümkündür           

25 Haziran Perşembe21.00:  At Hırsızı (Centaur)– TV’DE İLK KEZ

26 Haziran Cuma       21.30:  Bir Zamanlar Anadolu'da

27 Haziran Cumartesi            21.30:  Paris'te Gece Yarısı (MidnightIn Paris)

28 Haziran Pazar        21.30:  Güvercin Hırsızları

29 Haziran Pazartesi  21.00:  İnci Küpeli Kız (Girl with a PearlEarring)

30 Haziran Salı           21.00:  Artist (The Artist)

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