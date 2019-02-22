TRT 2 yayına başlıyor

TRT 2; sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyici ile buluşturacak.

Kanal, ilk olarak 6 Ekim 1986 gecesi yayın hayatına başlamıştı. AKM’de Emel Sayın, canlı yayın konseri, mini dizileri, Sezen Cumhur Önal’ın Müzik Yelpazesi, Attila_İlhan">Attila İlhan sohbetleri, Alin Taşçıyan’la Atilla Dorsay’ın film seçimleri ve konserleriyle bir efsaneydi TRT 2...

Birbirinden kaliteli kültür-sanat programlarıyla yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan TRT 2, dünya sineması ve Western kuşağını da yayın akışına ekledi.

Haftada dört gün dört farklı kuşakta sinema, her akşam müzik ve belgeseller ekranda olacak.

İşte TRT 2'nin programlarından bazıları:

Anjelika Akbar ile Sesler, Film Gibi Hayatlar, Hayat Sanat, Tarih Söyleşileri, Felsefe Söyleşileri, Edebiyat Söyleşileri, Sanat Söyleşileri, Pazar Konseri, Opera Dünyası, Film Önü / Arkası, Karalama Defteri, İhmal Edilebilir Nasihatler, Aramızda Müzik Var, Bir Resim Bir Hikâye, Bir Zamanlar, Çocuklara Yadigâr, Destansı Kareler, Eskici, Geleneğin Kalp Atışları, Koleksiyoner, Sarayın Lezzetleri, Sinema Dünyası, Tarihin Ruhu, Türkiye Ekspresi, Murat Boncuk'la Atölye ve Yeryüzleri