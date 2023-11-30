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Medya TRT 2 her akşam ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak!
Medya

TRT 2 her akşam ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 14:01:00 -
TRT 2 her akşam ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak!

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

TRT 2'de aralık boyunca her akşam 21.30'da farklı bir film, orijinal dilinde izleyiciyle buluşacak.

Bu kapsamda 1 Aralık'ta "Yaşamın Kıyısında" (Manchester by the Sea), 2 Aralık'ta "Gül Bahçesi" (La fine fleur), 3 Aralık'ta "Beyaz İneğin Türküsü" (Ghasideyeh gave sefid), 4 Aralık'ta "Şirin" (Shirin), 5 Aralık'ta "Sonsuzluk" (Winaypacha), 6 Aralık'ta ​"Güvercin Hırsızları", 7 Aralık'ta "Ders" (Urok), 8 Aralık'ta "Binici" (The Rider), 9 Aralık'ta "İtalyan Yazı" (Made In Italy), 10 Aralık'ta "Kral" (The King's Speech), 11 Aralık'ta "Paris, Texas", 12 Aralık'ta "At Hırsızları" (The Horse Thieves. Roads of Time), 13 Aralık'ta "Beyaz Balina", 14 Aralık'ta "​Bangladeş Yapımı" (Made in Bangladesh) ve 15 Aralık'ta "Babam" (Otac) filmleri ekrana gelecek.

"Çit" (Rabbit-Proof Fence) filmi 16 Aralık, "Michael Clayton" 17 Aralık, "Mutfak Taburu" (La Brigade) 18 Aralık, "Taksi Tahran" (Taxi) 19 Aralık, "Ceviz Ağacı" 20 Aralık, "Şeker Portakalı" (Meu Pe de Laranja Lima) 21 Aralık, "Fatıma" 22 Aralık, "Nefes" (Breathe) 23 Aralık, "Bazen, Daima, Asla" (Sometimes, Always, Never) 24 Aralık, "Modern Zamanlar" (Modern Times) 25 Aralık, "Atlantik" (Atlantic) 26 Aralık, "Gölgeler İçinde" 27 Aralık, "Kovan" (Zgjoi) 28 Aralık,​ "Solaris" (Solyaris) 29 Aralık, "Farha" 30 Aralık ve "Proxima" filmi 31 Aralık'ta izleyicinin beğenisine sunulacak.

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