Elektrolit dengesizliği... Ramazan ayında baş ağrısı neden olur? İşte ağrı kesici önerileri...
Ramazan ayında çoğumuzun baş ağrısı şikayetleri her daim konuşulur.
Ramazan ayında çoğumuzun baş ağrısı şikayetleri her daim konuşulur.
Ramazan'da uzun süreli açlık ve susuzluk baş ağrılarına neden olur. Kahvesiz ve susuz kalmak baş ağrısını tetikliyor. Ramazan ayında oruç tutarken baş ağrısıyla başa çıkmak zor olabilir. Uzmanlara göre, susuzluk, kafein yoksunluğu ve uyku düzenindeki değişiklikler baş ağrısına neden olabilir. Özellikle ilk günlerde 2,5-3 litre su içmek, baş ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir.
Uzmanlara göre bu durum genellikle açlıktan ziyade susuzluk, kafein yoksunluğu, uyku düzenindeki bozulma, kan şekeri dalgalanmaları ve elektrolit dengesizliği gibi faktörlerden kaynaklanıyor.
Özellikle Ramazan'ın ilk günlerinde daha sık görülen bu baş ağrıları, doğru önlemlerle büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor.
Susuz kalma: Gün boyu sıvı alınmaması beyin dokusunda hafif şişmeye ve baş ağrısına yol açıyor; birçok uzmana göre en yaygın tetikleyici bu.
Kafein yoksunluğu: Günlük çay, kahve veya kafeinli içecek tüketenlerde ani kesilme zonklayıcı baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon kaybına neden olabiliyor.
Uyku düzensizliği: Sahur için erken kalkma, gece uykusunun bölünmesi ve yetersiz dinlenme beyin dinlenmesini bozarak ağrıyı artırıyor. Kan şekeri düşüşü: Sahurda rafine şeker ve beyaz un ağırlıklı beslenme ani yükseliş-düşüşe yol açıyor.
Diğer etkenler: Stres, aşırı ağır yemekler ve magnezyum gibi minerallerin eksikliği de rol oynayabiliyor.
Sahuru atlamayın ve dengeli beslenin: Protein, sağlıklı yağ, kompleks karbonhidrat ve lifli gıdalar içeren bir sahur kan şekerini daha uzun süre dengede tutar. Rafine şeker ve ağır hamur işlerinden kaçının. Bol su için: İftar ile sahur arasında en az 2-3 litre su tüketin. Maden suyu (tansiyon sorunu yoksa) elektrolit desteği sağlar.
Uyku düzenini korumaya çalışın: Gece uykusunu mümkün olduğunca düzenli tutun, gün içinde kısa dinlenmeler yapın. Ağrı başladığında: Karanlık ve sessiz bir ortamda dinlenin, soğuk kompres uygulayın, nefes egzersizleri yapın veya hafif yürüyüş deneyin.
Gerekirse doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciyi, iftar ve sahur saatlerine göre kullanın.
Migren hastaları için durum daha hassas olabilir; ataklar sıklaşırsa nöroloji uzmanına danışarak koruyucu tedavi planı yapılmalı.
Şiddetli, görme bozukluğuyla birlikte olan veya günlük hayatı ciddi etkileyen baş ağrılarında mutlaka hekime başvurulmalı.
