  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail Lübnan'a karadan işgale başladı: En güçlü tank filosu kimde? Ankara petrolden pay istiyordu! İşin içinden çıkamayan komşu Türkiye kararını duyurdu Elektrolit dengesizliği... Ramazan ayında baş ağrısı neden olur? İşte ağrı kesici önerileri... Fenerbahçe'nin hayati derecede önem verdiği Gaziantep FK maçına doğru... Antalya’daki 3 bin yıllık antik kentte ‘kıskanan çatlasın’ yazılı mozaik bulundu Türkiye'nin hayati derecede önem verdiği Balkanlardaki 'hipersonik füze' tedariki alarm zillerini çaldırdı Ağızların tadı bozulmayacak Ahi esnafından bayram müjdesi
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elektrolit dengesizliği... Ramazan ayında baş ağrısı neden olur? İşte ağrı kesici önerileri...

Ramazan ayında çoğumuzun baş ağrısı şikayetleri her daim konuşulur.

#1
Ramazan'da uzun süreli açlık ve susuzluk baş ağrılarına neden olur. Kahvesiz ve susuz kalmak baş ağrısını tetikliyor. Ramazan ayında oruç tutarken baş ağrısıyla başa çıkmak zor olabilir. Uzmanlara göre, susuzluk, kafein yoksunluğu ve uyku düzenindeki değişiklikler baş ağrısına neden olabilir. Özellikle ilk günlerde 2,5-3 litre su içmek, baş ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir.

#2
Uzmanlara göre bu durum genellikle açlıktan ziyade susuzluk, kafein yoksunluğu, uyku düzenindeki bozulma, kan şekeri dalgalanmaları ve elektrolit dengesizliği gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

#3
Özellikle Ramazan'ın ilk günlerinde daha sık görülen bu baş ağrıları, doğru önlemlerle büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor.

#4
Susuz kalma: Gün boyu sıvı alınmaması beyin dokusunda hafif şişmeye ve baş ağrısına yol açıyor; birçok uzmana göre en yaygın tetikleyici bu.

#5
Kafein yoksunluğu: Günlük çay, kahve veya kafeinli içecek tüketenlerde ani kesilme zonklayıcı baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon kaybına neden olabiliyor.

#6
Uyku düzensizliği: Sahur için erken kalkma, gece uykusunun bölünmesi ve yetersiz dinlenme beyin dinlenmesini bozarak ağrıyı artırıyor. Kan şekeri düşüşü: Sahurda rafine şeker ve beyaz un ağırlıklı beslenme ani yükseliş-düşüşe yol açıyor.

#7
Diğer etkenler: Stres, aşırı ağır yemekler ve magnezyum gibi minerallerin eksikliği de rol oynayabiliyor.

#8
Sahuru atlamayın ve dengeli beslenin: Protein, sağlıklı yağ, kompleks karbonhidrat ve lifli gıdalar içeren bir sahur kan şekerini daha uzun süre dengede tutar. Rafine şeker ve ağır hamur işlerinden kaçının. Bol su için: İftar ile sahur arasında en az 2-3 litre su tüketin. Maden suyu (tansiyon sorunu yoksa) elektrolit desteği sağlar.

#9
Uyku düzenini korumaya çalışın: Gece uykusunu mümkün olduğunca düzenli tutun, gün içinde kısa dinlenmeler yapın. Ağrı başladığında: Karanlık ve sessiz bir ortamda dinlenin, soğuk kompres uygulayın, nefes egzersizleri yapın veya hafif yürüyüş deneyin.

#10
Gerekirse doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciyi, iftar ve sahur saatlerine göre kullanın.

#11
Migren hastaları için durum daha hassas olabilir; ataklar sıklaşırsa nöroloji uzmanına danışarak koruyucu tedavi planı yapılmalı.

#12
Şiddetli, görme bozukluğuyla birlikte olan veya günlük hayatı ciddi etkileyen baş ağrılarında mutlaka hekime başvurulmalı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!
Dünya

Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!

Arap Birliği, İsrail’in uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etmesini "insani bir felaket" olarak nitelendirerek dünyaya "İ..
Barzani'den dikkat çeken açıklama! Fırsatçılara izin vermeyin
Dünya

Barzani'den dikkat çeken açıklama! Fırsatçılara izin vermeyin

KDP Başkanı Mesud Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat hükümetine sorunları çözmek için diyalog çağrısı yaparak, krizleri derinle..
Netanyahu Geberdi: Siyonist işgal rejimi sarsılıyor!
Gündem

Netanyahu Geberdi: Siyonist işgal rejimi sarsılıyor!

Siyonist işgal rejiminin eli kanlı elebaşı Netanyahu’nun akıbetiyle ilgili iddialar dünyayı çalkalıyor. İran'ın nokta atışı füze saldırıları..
İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"
Dünya

İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran’a yönelik operasyonların önümüzdeki 3 haftalık planının hazır olduğunu ve Hamursuz Bayramı'na (1 Nisa..
Terör örgütünden ortak askeri güç önerisi! İran PKK’sı: İçerdeyiz, hazırız!
Gündem

Terör örgütünden ortak askeri güç önerisi! İran PKK’sı: İçerdeyiz, hazırız!

Terör örgütü PKK’nın İran yapılanması PJAK’ın elebaşı Emir Kerimi, kurdukları İran Kürdistanı Siyasi İttifakı’nın “tarihi” olduğunu belirter..
Trump’tan İran’a yapay zeka suçlaması
Dünya

Trump’tan İran’a yapay zeka suçlaması

Başkan Donald Trump, İran’ın yapay zeka teknolojisini kullanarak sahte saldırı görüntüleri ürettiğini ve yozlaşmış medya aracılığıyla ABD or..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23