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Aktüel TRT 1'in yeni dizisi "Gönül Dağı" 17 Ekim'de başlıyor
Aktüel

TRT 1'in yeni dizisi "Gönül Dağı" 17 Ekim'de başlıyor

Yönetmenliğini Yahya Samancı, yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği, büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının hayatlarından kesitler sunan "Gönül Dağı" dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:25:22 -
TRT 1'in yeni dizisi "Gönül Dağı" 17 Ekim'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - TRT 1'in yeni dizisi "Gönül Dağı" 17 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin ve unutulmaz aşkların hikayesini konu alan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunuyor.

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

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