TRT 1'in iddialı dizisinde operasyon tamam! Ünlü dizide büyük darbe...

TRT 1’de yayınlanan ‘Teşkilat’, 29 Ocak Pazar akşamı altmış üçüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı bölümde Teşkilat’ın altmış üçüncü bölümünde neler oldu:

Kampın yerle bir olmasıyla terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Ancak Ömer ve Zehra ellerindeki Frederick’le birlikte peşlerindeki adamlardan kurtulmak için var güçleriyle mücadele etti. Frederick’in Türk istihbaratı tarafından tutulduğunu duyan Hartley ise bu kez diplomatik kimliğini öne sürerek Halit Başkan’a gözdağı vermek istedi.

Sonunda bir Türkmen köyüne giden Ömer ve Zehra bir yandan da Frederick’i konuşturup asıl planlarının ne olduğunu öğrenmeye çalıştı.

Korkut, Bedro’nun adamlarından kurtulurken Efkar da Helen’i takip ederek Hartley’e ulaştı. Korkut, Efkar’dan hamle yapmamasını ve beklemesini istemesine rağmen Efkar gözünü karartıp Hartley’e gitti.

Hartley, Ömer ve Zehra üzerinden Türk devletini zor duruma düşürmek için tüm imkanlarını seferber etse de ekip başarılı bir şekilde güvenli bölgeye ulaştı. Frederick’i konuşturmayı başaran ekip, yeni hedefin Türk Savunma Sanayisi olduğu bilgisini elde etti.

‘Teşkilat’ yeni bölümleriyle her Pazar TRT 1’de…