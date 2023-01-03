TRT 1'in iddialı dizisi finali yapıyor!

Her hafta Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarına gelen ve büyük beğeni toplayan “Balkan Ninnisi”, 5 Ocak Perşembe akşamı final bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

Çekimleri Üsküp’te yapılan dizi, etkileyici ve eğlenceli hikayesiyle olduğu kadar usta oyuncu kadrosunun müthiş performansları ve Balkan müziğinin sevilen örnekleriyle büyük ilgi gördü.

“Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Balkan Ninnisi’nin, 5 Ocak Perşembe akşamı TRT 1’de yayınlanacak final bölümünde neler olacak:

Konaktakiler çıkan harita parçasından hazine olduğunu yine Arif sayesinde geç öğrenirler. Öğrendiklerinde ise harita çoktan Besa’nın elline geçmiştir. Hazine haritası uğruna konaktan vazgeçen Arif, Ertan ve Zafer, hazinenin konağın bahçesinde gömülü olduğunu öğrenince deliye dönerler.

Besa ve adamları konağı basar ve onları bahçeye kazarken yakalarlar. Süleyman, Nina ve Elena, konak halkının hasta olduğunu düşünerek karantinaya alındıkları için dışarı çıkmadıklarını düşünür.

Sofya’nın yardımıyla Ivana, Jovanka ve Gülsüm, konaktan dışarı çıkmayı başarırlar. Son çare olarak konakta kalanları Besa’nın elinden kurtarmak için polisten yardım isterler…

Aradan 5 yıl geçer… Ertan, caminin önünde Balkan Ninnisi’nin bittiğini, masalın başladığını anlatmaktadır…

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Evrim Yöney üstlendiği, senaryosunu Uğur Uzunok, Abdülhamid Işık, İdris Meydi, Alev Uzma, Ozan Ayaz ve Esma Koç’un kaleme aldığı “Balkan Ninnisi”, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizinin büyük beğeni toplayan müziklerini Alper Atakan yapıyor.

Balkan Ninnisi final bölümüyle 5 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…

Balkan Ninnisi 25. Bölüm (Final) Görsel Linki:

https://we.tl/t-Cl9naprQ0Q

Balkan Ninnisi 25. Bölüm (Final) Fragman Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=jul7TC5wnak&ab_channel=TRT1