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Medya TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde bomba patladı
Medya

TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde bomba patladı

TRT 1'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna usta oyuncu Demir Karahan dahil oldu. Karahan, dizide "Efsane" lakabıyla tanınan bir Teşkilat görevlisini oynayacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 18:14:00 -
TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde bomba patladı

Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi usta bir ismi daha kadrosuna katıyor.

5. bölümle izleyici karşısına çıkacak

Diziye transfer olan Demir Karahan, "Efsane" lakabıyla tanınan Teşkilat görevlisini oynayacak. Tecrübesi ve görevlerinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla Teşkilat'ta efsane ünvanını alan karakter, dizinin bu hafta yayınlanacak olan beşinci bölümünde ekrana gelecek.

Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) hayatında kişisel bir önem arz eden Efsane'nin, Teşkilat'a dönüşü Ankaralı'nın gizemlerle dolu geçmişine de ışık tutacak.

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs" 29 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak.

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