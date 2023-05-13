TRT 1’den yepyeni dizi geliyor… Türkiye'nin yeni dizisini duyurdu: Beklenmedik gelişmeyi paylaştı...

Bu yaza damga vuracak dizinin oyuncuları ilk kez okuma provasında bir araya geldi.

"Kendi Düşen Ağlamaz" ile eğlence ve kahkahaya doyacaksınız.

TRT'den yaz aylarında hem başarılı oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle ekranda fırtına estirecek yepyeni bir dizi geliyor.

Yakında İstanbul'da sete çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosu belli olurken oyuncular ise ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Dizinin okuma provasından ilk görüntülerin paylaşıldığı "Kendi Düşen Ağlamaz" ekibi tam kadro objektiflere de poz verdi.

Kendi Düşen Ağlamaz"ın kadrosunda ‘’Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak , Berat Yenilmez, Sema Çeyrekbaşı,Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi sevilen isimler yer alıyor. Yapımclığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, yönetmenliğini usta isim Emre Kabakuşak'ın yaptığı "Kendi Düşen Ağlamaz"ın senaryosunu ise Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı birlikte kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise İnci Balabanoğlu oturuyor.

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"Kendi Düşen Ağlamaz"ın kısaca konusu ise şöyle; Doğduğu gün annesini kaybeden Alize, babası tarafından şımartılarak büyütülmüş güzel olduğu kadar çok da bencil bir genç kızdır. Babasının yeniden evleneceğini öğrenince çılgına dönen Alize, intikam almak için onun evlenmesine asla izin vermeyeceği bir adamla numaradan izdivaç yapmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

Eğlenceli anlatımı ve başarılı oyuncu kadrosu ile "Kendi Düşen Ağlamaz" ailece içinizi ısıtmaya ve güldürmeye geliyor.