Aktüel TRT 1 Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanacak mı?
Aktüel

TRT 1 Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanacak mı?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TRT 1 Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanacak mı?

Taşacak Bu Deniz dizisini takip eden izleyicilerin merak ettiği konu, yapımın bu akşam ekranda olup olmayacağı oldu. TRT 1’in 14 Kasım yayın akışı güncellendi. Peki, TRT 1 Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz 14 Kasım (bu akşam) var mı? Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte, o ayrıntılar

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı "Taşacak Bu Deniz" için 14 Kasım akşamı yayın durumu gündeme geldi. Dizinin takipçileri, bugünkü yayın akışında yer alıp almadığını ve yeni bölümün hangi tarihte ekrana geleceğini öğrenmek istiyor. Kanalın akış bilgileri merakla araştırlıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1 Yayın Akışına göre 14 Kasım 2025, Cuma günü Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ekranlara gelecek.

"Taşacak Bu Deniz", TRT 1'in yayın akışı listesinde yer alırken dizinin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor; yapımın yayınlanmayacağına dair ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

14 KASIM 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Taşacak Bu Deniz

