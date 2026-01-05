  • İSTANBUL
"Türkiye düşmanı" odaklara Ömer Çelik'ten sert yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözde tehditler "yok hükmündedir" dedi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son dönemde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan karanlık odakların tehdit ve hakaret kampanyalarına karşı 5 Ocak 2026 tarihinde çok sert bir açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, birtakım kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehditlerinin yok hükmünde olduğunu belirtti. Çelik, bu sözde tehditlerin ve hedef göstermelerin karşısında toplum olarak milli beraberlik duygusu içerisinde olmaları gerektiğini ifade etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Zaman zaman ‘Türkiye düşmanı’ bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir. Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu ise çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir. Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir. Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanımızı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınladığı çok değerli mesajları tek tek okuduk. Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da ‘bir’ olduğumuzu ve ‘birliğimizin’ ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Milletimiz ve devletimiz var olsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun."

