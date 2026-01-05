Terörist İsrail yine Lübnan'ı vurdu! Ölüler var

Lübnan, İsrail'in Pazar günü ülkenin güneyini hedef alan bir saldırısında iki kişinin öldüğünü duyururken, İsrail de bir Hizbullah üyesini vurduğunu öne sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, sınırdan yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Cemaicme kasabası yakınlarında bir aracı hedef alan İsrail saldırısında iki kişinin öldüğünü belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın ateşkes anlaşmalarını ihlal etmeye devam etmesine karşılık olarak bölgedeki bir örgüt mensubunun vurulduğu" iddia edilirken, bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt sunulmadı.

Öte yandan Lübnan kabinesi Perşembe günü ordunun Güney Lübnan'daki Hizbullah'ı silahsızlandırma konusunda kaydettiği ilerlemeyi görüşmek üzere toplanırken Lübnan, İsrail, ABD, Fransa ve BM barış güçlerinden oluşan ateşkes izleme komitesi de bu hafta içinde bir araya gelecek.

Pazar günü İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar yaptığı açıklamada, "Lübnan hükümeti ve ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırmak için çaba sarf ettiğini" kabul etti ancak "Hizbullah'ın İran'ın desteğiyle yeniden silahlanma ve yapılanma çabalarını" gerekçe göstererek "bunlar yeterli olmaktan uzak" dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı raporlarına göre, ateşkesten bu yana Lübnan'da en az 350 kişi İsrail saldırılarında öldürüldü.

İsrail ile Hizbullah arasındaki Kasım 2024 ateşkesine rağmen İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor ve Güney Lübnan'da stratejik beş tepeyi işgal altında tutuyor.

İsrail, saldırıların Hizbullah üyelerini ve altyapısını hedef aldığını ve grubun yeniden silahlanmasını engellemeyi amaçladığını öne sürüyor.

Kaynak: Mepa News