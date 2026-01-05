Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza

Soruşturmanın, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ, 2S Kimya Arıtma Tarım İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile Aykimsan Hiçyılmaz Kimyasal Ürünler İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük, Irmak Kimya Sanayi ve Turizm Nakliyat Tarım Ürünleri ve Geri Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi, Süleyman Kimya Arıtım İnşaat Nakliye ve Tehlikeli Madde Danışmanlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Kuzey Test Analiz Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Nalan Uslu-Anadolu Kimya firmalarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, belirli kamu alımlarında danışıklı hareket ederek kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan teşebbüslere toplam 333 milyon 317 bin 215 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.