Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza
AA Giriş Tarihi:

Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu tarafından klor alkali sektörüne yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturmada, yaklaşık 498 milyon lira idari para cezası uygulandı. İşte ayrıntılar…

#1
Foto - Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, klor alkali sektöründe yürüttüğü soruşturmaları sonuçlandırdı. Buna göre, klor alkali sektöründe faaliyet gösteren firmalara danışıklı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 333 milyon 317 bin 215 lira, ayrıca Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 164 milyon 484 bin 83 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

#2
Foto - Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, klor alkali sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmaların sonuçlandığı bildirildi.

#3
Foto - Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza

Soruşturmanın, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ, 2S Kimya Arıtma Tarım İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile Aykimsan Hiçyılmaz Kimyasal Ürünler İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük, Irmak Kimya Sanayi ve Turizm Nakliyat Tarım Ürünleri ve Geri Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi, Süleyman Kimya Arıtım İnşaat Nakliye ve Tehlikeli Madde Danışmanlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Kuzey Test Analiz Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Nalan Uslu-Anadolu Kimya firmalarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, belirli kamu alımlarında danışıklı hareket ederek kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan teşebbüslere toplam 333 milyon 317 bin 215 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

#4
Foto - Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza

Açıklamada, ayrıca Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, hakkında yürütülen bir diğer soruşturma kapsamında da yıkıcı fiyat uygulamak suretiyle kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 164 milyon 484 bin 83 lira tutarında cezası uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

#5
Foto - Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza

Öte yandan, Koruma Klor'un iki farklı davranışla iki ihlal gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada şu değerlendirilmede bulunuldu:

#6
Foto - Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza

"Bu soruşturmalar, serbest piyasanın kuralsızlık anlamına gelmediğini, pazarda güçlü olan teşebbüslerin daha dikkatli davranmak zorunda olduğunu ve oyunun kurallarını bozanları ağır bedellerin beklediğini bir kez daha ortaya koydu."

