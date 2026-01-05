Her darbeyi alkışlayan siz değil misiniz? Özgür, sen kahveni iç

Buğra Kardan İstanbul

Emperyalist Amerika’nın maşası FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaçacak yer arayan, kahve yudumlamayı yeğleyen CHP’liler, Trump yönetiminin Venezuela’ya müdahalesine Türkiye’nin tek kelime etmediği yaygarasını koparma cüretinde bulundular. Partisinin cemaziyelevveli bilinen Genel Başkan Özgür Özel ve ekibi, iktidarı sinsi müdahaleye susmakla itham ederek büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi. Vaktiyle tankları alkışlayan, cuntacıları selamlayan CHP’lilerin, Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi açıklamaya kör kaldıkları gibi vesayetçilerle mücadele eden, darbecilerin apoletlerini söken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sataşmaları; Venezuela’yı hedef alan çirkin müdahaleden siyasi rant devşirme gayretine girmeleri büyük öfke uyandırdı.

DARBECİLERE SELAM DURDUNUZ

Toplumdan “Emperyalist Amerika’nın egemen bir ülkenin meşru devlet başkanını devirmesini iç politika malzemesi yapmak ahlâksızlıktır” sesi yükseldi. Siyasiler ve hukukçular da 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinden faydalanarak siyasi ya da bürokratik iktidarı ele alan ve son olarak 15 Temmuz kalkışmasına destek veren CHP’nin Venezuela üzerinden Türkiye’yi eleştirme hakkının olmadığını belirttiler. Amerika’nın darbe girişimi esnasında onlarca tankın yanından sıvışarak kaçanların, kanlı teşebbüsü kahve içerek izleyenlerin iktidarın Maduro’ya sahip çıkmamasından şikâyet etmelerinin riyakârlık olduğunu ifade ettiler.

SİCİLİ BOZUKLAR KONUŞMASIN

Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları söyledi: “Amerika’nın Venezuela’ya dönük eylemini kimse kabul etmez. Cumhurbaşkanı’mız defaatle ‘Devlet yönetiyoruz. Bu iş çocuk oyuncağı değil’ diyor. Ne yazık ki Özgür Özel anlamıyor, devlet yönetmenin ne olduğunu bilmiyor. Venezuela üzerinden iktidara haksız eleştirilerde bulunuyor. Tarihten bihaber olduğu belli. CHP’liler, geçmişte Amerika’ya sırt dayıyorlardı, bel bağlıyorlardı. ‘Amerika’dan müdahale gelse de biz durumdan yararlansak’ diyorlardı. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz Amerika’nın iç piyonlarınca sahnelenen eylemlerdi. Amerika, Türkiye’de aparatları kanalıyla darbeye yöneldi. Venezuela’da ise direkt kendi darbe yaptı. 15 Temmuz’da yaşananları hatırdan çıkarmak mümkün değil. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı’mız dirayetli durmasa akıbeti Maduro’yla aynı olurdu. CHP’liler neredeydiler? Kahve içmekle, FETÖ’nün girişimini seyretmekle meşguldüler. CHP’nin sicili kabarıktır.

ERDOĞAN GEREĞİNİ YAPAR

Başımızda ‘Daha adil bir dünya mümkün’ diyen bir lider var. O lider, Venezuela ya da başka bir konuda gerekeni hakkıyla yapar. Muhatabına gerekeni söyler. Dış politikayı Türkiye’yi şikâyet etmekten ibaret gören Özel’in Venezuela üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı’mıza laf atması hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın siyasi ve ekonomik krizlerin tamamını başarıyla yönettiğini görmezden geliyor. Bölgeyi barışa kavuşturmak, Suriye ve Filistin’de hayatı normale döndürmek, Ukrayna-Rusya Harbi’ni bitirmek için uğraşan Sayın Cumhurbaşkanı’mız. Dört yanımız ateş altında ancak Cumhurbaşkanı’mız durmuyor. Dirayetli biçimde sorunları bertaraf etmeye çalışıyor. Bundan rahatsız olan Özel ve şürekâsı eski günleri özlediği için böyle ucuz polemiklere yöneliyor.”

SİYASİ MÜNAFIKLIĞI BIRAKIN

Eski ABB Başkan Vekili Avukat Cengiz Ocakçı da şunları dile getirdi: “CHP’nin ABD’nin, Avrupa’nın emirlerini yerine getirdiği açıkken riyakarlık yapmaları garip. ‘ABD’de temiz para bulduk’ diyen Kılıçdaroğlu değil miydi? Özel’in ‘ABD, temiz darbe yaptı’ demesi gerekmez mi? Tilki gözyaşları dökmesin. CIA’nın parmağının bulunduğu darbelerden yararlandığı tartışmasız. İşte 27 Mayıs’tan, 12 Mart’tan, 28 Şubat’tan kimin faydalandığı ve 15 Temmuz’da kimin kahve keyfi yaptığı ortada. Venezuela’da BM kararlarına, insan haklarına aykırı darbenin CHP’yi sevindirdiği hakikat. Biz, bu zihniyetin temsilcilerini 28 Şubat devrinden hatırlıyoruz. ‘Ordu göreve’ pankartından hatırlıyoruz, ABD’yi göreve davet ettiğini aklımızdan çıkarmıyoruz. Siyasi münafıklık yapmanın anlamı yok. CHP darbecidir. Darbecilerin avukatıdır. Tayyip Bey’e ‘Yiğitsen 28 Şubatçılara dava açarsın’ diye seslenenler CHP’liler değil miydi? Dertleri Venezuela değil, ülkeyi sıkıntıya sokmaktır. ABD’ye, İngilizlere ağlanıp sızlanıp ‘Niye müdahale etmiyorsunuz’ siteminde bulunanlar Venezuela’da ezilmişleri savunduklarını iddia etmesinler. Darbecilerle mücadele eden, cuntacıların apoletlerini söken Tayyip Bey’e de haksızlık etmesinler. Evvela karanlık tarihleriyle yüzleşsinler.”