KIZILELMA ve AKINCI'nın merkez üssü

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ve AKINCI TİHA'nın uçuş testleri Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılıyor. Testlerin yanı sıra merkezde, kursiyerlere pilotluk ve teknisyenlik eğitimleri veriliyor. Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi Birim Lideri Halil Akar, "5 adet KIZILELMA prototipi ürettik, 2 adette seri üretim uçağını üretmiş durumdayız. Şuana kadar AKINCI hava aracında 110 adet hava aracını hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere teslimini gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah bu rakam yıl sonu itibariyle bu rakam 120'ye çıkacak" dedi.

Türk savunma sanayisinin lider firması Baykar oyun kurucu teknolojileriyle dünyada adından söz ettiriyor. Tamamen kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA gelişmiş kabiliyetlerine her geçen gün yenisini ekliyor. Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın testleri Tekirdağ Çorlu'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gece gündüz aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 200 personelin çalıştığı merkezde büyük bir titizlikle çalışılıyor. Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA'nın test uçuşları İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

PİLOTLUK VE TEKNİSYENLİK EĞİTİMİ

Merkezde testlerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışına ihraç edilen AKINCI TİHA'nın pilotluk ve teknisyenlik eğitimleri veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt dışından gelen kursiyerler burada çeşitli eğitimlerden geçiyor. Bugüne kadar 2 binin üzerinde son kullanıcıya AKINCI TİHA pilotluk ve teknisyenlik eğitimleri verildi. KIZILELMA'nın pilotluk ve teknisyenlik eğitimleri ise 2026 yılında başlayacak. Pilot adayları ilk olarak uçağın üzerindeki sistemlerin anlatıldığı teorik sınava tabi tutuluyor, daha sonra simülasyon da uygulamalı eğitime geçiliyor. Simülasyon da başarılı olan kursiyerler uçuş eğitimine katılmaya hak kazanıyorlar. Uçuş testinde başarılı 30 sorti gerçekleştiren kursiyerlere pilotluk sertifikası veriliyor. Pilotluk eğitimleri 5 ay teknisyenlik eğitimleri ise 4 ay sürüyor.

200 PERSONELLE HİZMET VERİYORUZ

24 saat esasına göre çalışıldığını ifade eden Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi Birim Lideri Halil Akar, "Baykar Çorlu Uçuş Eğitim Merkezi'miz, 2019 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Burada ki ana faaliyetlerimiz Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA hava araçlarımızın test faaliyetleri, son kullanıcı olarak adlandırdığımız kullanıcıların pilotları ve teknisyenlerinin eğitimlerinin verildiği ve son kullanıcıya hava araçlarımızın teslim edildiği yer olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Yaklaşık 200 personelimle bize verilen test görevlerini eğitim ve sevkiyat görevlerini etkin bir şekilde yerine getiriyoruz" diye konuştu.

AKINCI PİLOT VE TEKNİSYEN EĞİTİMİ VERİYORUZ

Baykar Çorlu Uçuş Eğitim Merkezi'nde AKINCI TİHA pilotları ve teknisyenlerine eğitim verildiğini belirten, Akar, "2021 yılından beri AKINCI hava aracı pilotları ve teknisyenlerine eğitim veriyoruz. Şuana kadar yaklaşık 2 binin üzerinde yurt dışından ve yurt içinden gelen kursiyerlerimize başarılı bir şekilde eğitimlerimizi verdik. Şuan 13 farklı ülkede artı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin envanterinde hava araçlarımız etkin bir şekilde kullanılmakta. Baykar firmamız dünyada en fazla İHA ihraç eden en büyük savunma sanayi şirketi. Şuan da 37 farklı ülkede yüzlerce hava aracımız operasyon icra etmekte. Şuana kadar AKINCI hava aracında 110 adet hava aracını hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere teslimini gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah bu rakam yıl sonu itibariyle bu rakam 120'ye çıkacak" ifadelerini kullandı.

KIZIELMA BİR SAVAŞ UÇAĞIDIR

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın özelliklerinden bahseden Akar, "Biz uçağımızı insansız savaş uçağı olarak adlandırıyoruz. Hava aracımız 10 metre kanat açıklığına sahiptir. Kıyaslamak gerekirse yaklaşık bir F-16 hava aracı boyutunda bir savaş uçağıdır. 8.5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahiptir. Faydalı yük kapasitesi 1.5 tondur. Yaklaşık 3 saat hava da kalış süresine sahiptir. Hava aracımızın üzerinde 8 adet mühimmat yükleme istasyonu vardır. Bunlardan 6 adeti kanat altında 2 adeti gövde içerisindedir. KIZILELMA hava aracının en önemli özelliklerinden bir tanesi düşük görünürlüğe sahip olmasıdır. Düşük görünürlüğü sağlamak maksadıyla gövde içerisine iki adet mühimmat yükleme istasyonu geliştirildi. Bu sayede hava aracı düşman radarlarında düşük bir iz görüntüsüne sahip olacak. Bu da harekatta hem hava aracının bekası için hem de icra edeceği görevin bekası için önemli bir etken roldür. KIZILELMA savaş uçağımızın operasyonel irtifası 25 bin feettir. Projedeki gelişmelere göre ilerleyen süreçte bu operasyonel irtifa artacaktır. Yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyoruz. KIZILELMA uçuşlarında kalkış ve inişlerde 2 pilot görev yapıyor. Görev esnasında bir pilot hava aracını uçurmak için yeterli" ifadelerini kullandı.

5 ADET KIZILELMA PROTOTİPİ ÜRETTİK

KIZILELMA 5 tane prototipi olduğunu ifade eden Akar, "Baykar tarafından geliştirilen İHA sistemleri 3 ana alt sistemden oluşmaktadır. Birincisi uçağın kendisi diğer uçağın kontrol edildiği yer kontrol istasyonu ve bu her iki sistemi bir birine bağlayan yer veri terminallerinden oluşmaktadır. Yer veri terminallerimizin bir kısmı anten anteni görme prensibi ile çalışmakta. Bir tanesi de uydu antenleri vasıtasıyla çalışmaktadır. Biz uçuş esnasında gerçek zamanlı veri alışverişi sağlaya biliyoruz antenler vasıtasıyla. Hava aracımız üzerinde bulunan görev bilgisayarları seyrüsefer bilgisayarları ve yazılım bilgisayarlarıyla etkin bir şekilde 3 yedekli olarak kontrol edilmektedir. KIZILELMA hava aracının ilk uçuşu 14 Aralık 2022 yılında bu tesisimizde gerçekleştirildi. Şuana kadar olan süreçte 5 adet KIZILELMA prototipi ürettik. 2 adette seri üretim uçağını üretmiş durumdayız. 2026 yılının ilk çeyreğinde hava aracımızı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin envanterine teslim etmiş olacağız" dedi.