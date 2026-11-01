Troya'ya 9 ayda kaç ziyaretçi geldi? Artış yüzde 32'yi aştı

Çanakkale'deki Troya Müzesi, Troya Örenyeri ve Assos Örenyeri, 2026 yılının ilk dokuz ayında 860 bin 834 ziyaretçiyi ağırladı. Troya Müzesi Müdürlüğü verilerine göre üç alanın toplam ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,2 arttı.

Yükseliş özellikle Troya Müzesi ve Assos Örenyeri'nde belirginleşti. Müze, dokuz ayda 223 bin 762 ziyaretçiye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 artış kaydetti; 2025'in tamamındaki ziyaretçi sayısını ise henüz eylül sonunda geride bıraktı. Assos Örenyeri'ndeki artış yüzde 80'in üzerine çıktı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya, Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi ve Roma Kolezyumu'nda açılan Troya ve Roma sergisiyle 2026'da uluslararası gündemde yeniden öne çıktı.

Nolan, Homeros'un destanını beyaz perdeye taşıdı

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın Homeros'un Odysseia destanından uyarladığı The Odyssey, 2026'nın uluslararası kültür ve sanat gündemindeki gelişmelerden biri oldu. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland ve Robert Pattinson gibi tanınan oyuncuların rol aldığı film, binlerce yıllık anlatıyı modern sinema aracılığıyla geniş kitlelerle yeniden buluşturdu.

İlyada ve Odysseia destanlarının merkezinde yer alan Troya ve Troas coğrafyası da filmle birlikte dünya kültür gündeminde kendine yeniden yer buldu.

Troya'nın eserleri Kolezyum'da sergileniyor

Roma'daki Kolezyum'da 11 Haziran 2026'da ziyarete açılan "Troia ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri" sergisi, 8 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel iş birliğinin örneklerinden sayılan sergide, Troya Müzesi koleksiyonundan eserler de yer alıyor.

Sergi, Troya Savaşı'ndan Aeneas'ın İtalya yolculuğuna, Homeros destanlarından Roma'nın kuruluş mitolojisine uzanan ortak kültürel mirası uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu.

Müze Müdürü Düzgören: Asıl önemli olan farkındalık

Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, ziyaretçi ilgisinin yanı sıra Troya'nın uluslararası kültür dünyasındaki yerinin güçlenmesini değerlendirdi. Düzgören, "Troya, yalnızca geçmişte yaşanmış bir savaşın veya arkeolojik bir kentin adı değil; binlerce yıldır insanlığın ortak hafızasında yaşamaya devam eden evrensel bir anlatıdır" ifadesini kullandı.

Nolan'ın The Odyssey filmi ile Kolezyum'daki serginin, Troya'nın evrensel değerinin yeniden geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağladığını belirten Düzgören, şöyle devam etti: "Ziyaretçi sayılarındaki artışı elbette önemsiyoruz. Ancak bizim için asıl önemli olan, müzemizden ayrılan her ziyaretçinin Troya'yı daha iyi tanıması, bu mirasın evrensel değerini anlaması ve korunmasına yönelik farkındalık kazanmasıdır. Hedefimiz, Troya'yı yalnızca ziyaret edilen bir destinasyon değil, yeniden keşfedilen, öğrenilen ve gelecek kuşaklara aktarılan canlı bir kültür merkezi olarak geliştirmek."

Uluslararası ödülleri, çağdaş sergileme anlayışı, bilimsel çalışmaları ve kültürel etkinlikleriyle tanınan Troya Müzesi, Troya'nın binlerce yıllık mirasını günümüz dünyasıyla buluşturmaya ve Çanakkale'nin uluslararası kültür turizmindeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.