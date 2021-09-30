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Dünya 'Tropikal siklon' yaklaşıyor! Pakistan'da eğitime ara
Dünya

'Tropikal siklon' yaklaşıyor! Pakistan'da eğitime ara

Pakistan’ın Sindh eyaletinde yaklaşan "tropikal siklon" sebebiyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 22:25:00 -
'Tropikal siklon' yaklaşıyor! Pakistan'da eğitime ara

Pakistan’ın Sindh eyaletinde yaklaşan "tropikal siklon" sebebiyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sindh Eğitim Bakanı Serdar Ali Şah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları ve şiddetli yağış göz önünde bulundurularak yarın eğitime ara verildiğini belirtti.

Pakistan Meteoroloji Departmanı da eyaletin özellikle kıyı şeridinde gelişebilecek tropikal siklon sebebiyle uyarı yayınladı ve gelecek 18 saat boyunca vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kıyı şeridinde etkili olması beklenen siklon sebebiyle çok sayıda şehirde şiddetli rüzgar ve sağanak beklenirken, Karaçi başta olmak üzere bazı kentlerde de sel yaşanabileceği belirtiliyor.

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