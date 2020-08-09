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Spor

Trondsen'in forma giydiği maçta Rosenborg farklı kazandı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 23:54:28 -
Trondsen'in forma giydiği maçta Rosenborg farklı kazandı

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor'un renklerine bağladığı Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in forma giydiği maçta Rosenborg, konuk ettiği Sarpsborg'u 5-1 yendi.

Norveç liginde oynanan maçta Rosenborg, sahasında Sarpsborg'u ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini Gjermund Asen, Carlo Holse (2), Kristoffer Zachariassen ve Dino İslamovic'in golleriyle 5-1 mağlup etti.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu Trondsen, ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede 83 dakika oyunda kaldı.

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