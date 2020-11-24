Trombosit düşüklüğü nedir? Trombosit düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan renksiz kan hücrelerine trombosit denir. Trombosit, yaralanmalar sonucu damarlardaki kanı pıhtılaştırarak kan kaybını önler. Ancak trombosit düşüklüğü, ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir. Kan testlerinde ortaya çıkan trombosit düşüklüğü, genellikle lösemi ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülmektedir. Ayrıca bazı ilaçlar da trombosit hücrelerini azaltabilir. Uzmanlar, trombosit düşüklüğünün mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyler. Peki trombosit düşüklüğü nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir? Trombosit düşüklüğüne hangi besinler iyi gelir? İşte detaylar...

Trombosit düşüklüğünün belirtileri

Trombosit düşüklüğünün en belirgin belirtisi ciltteki morarmalardır. Genellikle kollarda ve bacaklarda da morarmalar görülür. Trambosit düşüklüğünün diğer belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir;

- Hafif darbe alan bölgelerdeki kızarıklık

- Diş eti kanamaları

- Durmayan burun kanamaları

- Şiddetli karın ağrısı

- Dalak büyümesi

- İdrarda ve dışkıda kanama

Trombosit sayısı düştükçe iç kanama riski artmaktadır. Trombosit düşüklüğü, kalp ritim bozukluğu, yüksek tansiyon, inme ve felç gibi hastalıkların yaşanma riskini arttırır. Ayrıca beyin kanamalarına da yol açabilir.

İşte trombosit seviyesini arttıran besinler

- Balkabağı

- Turunçgiller

- Ispanak

- Pancar

- Nar

- Süt

- Ceviz

- Fındık

- Tavuk

- Balık

- Havuç

- Lahana

- Domates

- Portakal