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Sosyal Medya Troller ayvayı yedi... Twitter'da 34 hesaba 'manipülasyon' soruşturması!
Sosyal Medya

Troller ayvayı yedi... Twitter'da 34 hesaba 'manipülasyon' soruşturması!

Yeniakit Publisher
2023-05-25 10:24:00 -
Troller ayvayı yedi... Twitter'da 34 hesaba 'manipülasyon' soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim sürecinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun işlendiği iddiasıyla 34 Twitter hesabı hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, seçim sonuçları ile ilgili sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haber ve bilgi paylaşan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılık ayrıca, paylaşımları yapan kişilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilerek bilgilendirilmesini talep etti.

Soruşturma başlatılan Twitter hesapları şunlar:

[email protected] muhbir Muhbir

[email protected] Haber (@Haber)/

[email protected] Cemil Çiçek (@avcemilcicek) / Twitter
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[email protected] Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) / Twitter-

[email protected] Rose(Gül Şahin,Gül'ce)

6- @ilavetvArif07 Arif Kocabıyık (@ilavetvArif07) / Twitter-

[email protected]_TR03 Yarbay Ethem Gürbas (@EGurbas_TR03) / Twitter

8- @solcugazete Solcu Gazete

[email protected] Dark Web Haber( @Darkwebhaber) / Twitter-

10- @HaberReport Haber Report (@HaberReport)/ Twitter-

[email protected] Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) /Twitter

[email protected] artıgerçek (@artigercek)/ Twitter-

[email protected] _Artı TV (@ArtiTV_) / Twitter

14-(@zubeydesariii Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) / Twitter-

[email protected] Derya Büyükuncu (@deryabuyukuncu) /Twitter

[email protected]_Kolukirik Semre Kolukırık (@Semra_Kolukirik)/ Twitter-

[email protected] Kemal Uçar (@crkml) / Twitter-

[email protected] Kemal Karanfil (@cesuradalet) / Twitter

[email protected] Pusholder (@pusholder) / Twitter-

[email protected] basel

[email protected] Aykırı

[email protected] Kaç Saat Oldu?

[email protected] Astrolog Meral Akcaner

[email protected] _ Suna Varol

[email protected] Gusholder

[email protected]

27- @portovechiaaa BEELI’S

[email protected] Filiz Aslan

[email protected] Kayhan AYHAN

[email protected] Bee Haber

[email protected] 23 DERECE

[email protected]'beyazkurtreal Beyaz Kurt

[email protected] kusu ANKARA KUŞU

[email protected] TÜRKİYE GERÇEKLERİ (İLKHA)

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