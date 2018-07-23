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Troid yaşam boyu metabolizma faaliyetlerini etkiler

Acıbadem Adana Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Aktaran, "Tiroid bezi hastalıklarının belirtileri görülen kişilerde kanda tiroid hormonları değerlendirilir ve tiroid bezi ultrasonografi (USG) ile görüntülenir. Tiroid hastalıklarında tedavi; tiroid hormonlarının düzeyine, tiroid bezinin özelliklerine (büyüme, nodül özellikleri, tiroit) göre belirlenir." dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:06
Troid yaşam boyu metabolizma faaliyetlerini etkiler

Prof. Dr. Şebnem Aktaran, "Boynun ön bölümünde yer alan ve yaklaşık 15-20 gram ağırlığındaki tiroid bezinde üretilen tiroid hormonlarının bebeğin anne karnında gelişiminde, doğum sonrası zihinsel-bedensel gelişim ve büyümesinde ayrıca yaşam boyu metabolizma faaliyetlerinin düzenlenmesinde etkisi büyüktür" diye konuştu.

Prof. Dr. Aktaran, tiroid hormonlarının vücudumuzdaki hücreler üzerinde etkileri olduğunu, bu nedenle tiroid hormonlarının dengesiz üretiminin diğer organ ve sistemlerin de çalışmasını olumsuz etkileyebileceğinden yaşamın her döneminde, özellikle gebelik döneminde bebek ve anne sağlığı için normal düzeylerde tutulması gerektiğini belirtti. "Tiroid bezinin az çalışarak yeterli miktarda tiroid hormonu salgılamamasına hipotiroidi, aşırı çalışmasına ise hipertroidi denir" diyen Prof. Dr. Aktaran, tiroid hastalıklarının birçok belirtiyle ortaya çıkabileceğini, bu nedenle söz konusu belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden hormon seviyelerini ölçtürmelerini ve gerektiğinde tedavi altına alınmalarını söyledi.

Tiroid hastalıkları hakkında genel bilgiler de veren Prof. Dr. Şebnem Aktaran, "Tiroid bezi hastalıkları; tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), aşırı çalışması (hipertiroidi), tiroid bezi iltihabı (tiroiditler) ve guatr (tiroid bezinin büyümesi nodüllü veya nodülsüz) olarak ortaya çıkar. Tiroid bezi hastalıklarının genellikle iyot eksikliği, genetik ve çevresel nedenlere bağlı olabileceği düşünülmektedir. İyot eksikliği ülkemizde guatrın en önemli nedenlerindendir " şeklinde konuştu.

"Tiroid bezi hastalıklarının belirtileri görülen kişilerde kanda tiroid hormonları değerlendirilir ve tiroid bezi ultrasonografi (USG) ile görüntülenir. Tiroid hastalıklarında tedavi; tiroid hormonlarının düzeyine, tiroid bezinin özelliklerine (büyüme, nodül özellikleri, tiroit) göre belirlenir. Tedavide; takip, ilaç, radyoaktif iyot veya operasyon seçeneklerinden uygun olanına karar verilir" diyen Prof. Dr. Aktaran, ilaç tedavisi kararı verilen hastalarda tedavinin süresinin ve ilacın dozunun hastalığın seyrine göre düzenlendiğini anlattı.

Guatrda, tiroid bezinin tümünün yaygın şekilde büyüyebileceğini (diffüz) ya da bezde tek veya çok sayıda nodüller (yuvarlak, oval kitleler) olabileceğini belirten Prof. Dr. Aktaran, "Son yıllarda boyun muayenesi ile birlikte USG de yapıldığı için küçük tiroit nodülleri de tespit edilebilmekte ve bu nedenle tiroid nodülü tanısına da sıklıkla rastlanmaktadır. Tiroid nodüllerinde hastanın özgeçmişi (özellikle boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması), aile öyküsü ve USG bulguları önemlidir" diyerek nodüllerin mutlaka takip edilmesi gerektiğini aktardı.

TİROİDİN AZ ÇALIŞMASI (HİPOTİROİDİ) DURUMUNDA GÖRÜLEN BELİRTİLER NELERDİR?

Yorgunluk

Deride kuruma

Kilo alma

Saçlarda kuruma

Soğuğa tahammülsüzlük

Reflekslerde ve hareketlerde yavaşlama

Kas ve kemiklerde ağrı

Uyuşma

Tansiyon yüksekliği

Kolesterolde yükselme

Adet düzensizliği

Kabızlık, şişkinlik

Hafıza problemleri

Depresyon belirtileri (İsteksizlik, mutsuzluk)

TROİDİN AŞIRI ÇALIŞMASI (HİPERTİROİDİ) DURUMUNDA GÖRÜLEN BELİRTİLER NELERDİR?

Çarpıntı

Terleme

Sinirlilik

Huzursuzluk

Sıcak ve nemli deri

Sıcağa tahammülsüzlük

Kilo kaybı (İştahın iyi olmasına rağmen zayıflama)

Ellerde titreme

Saçlarda incelme, kırılma ve dökülme

İshal

Göz bulguları (Canlı bakış)

Adet düzensizliği

 

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:06
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