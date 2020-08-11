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Aktüel

Trinidad ve Tobago'da iktidar partisi, seçimi kazandıklarını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:38:06 -
Trinidad ve Tobago'da iktidar partisi, seçimi kazandıklarını duyurdu

ANKARA (AA) - Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Başbakanı Keith Rowley, dün gerçekleştirilen 2020 genel seçimlerini kazandıklarını açıkladı.

Başbakan Rowley, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, lideri olduğu Halkın Ulusal Hareketi Partisi’nin, 41 sandalyesi bulunan mecliste 22 sandalye kazanarak çoğunluğu koruduğunu bildirdi.

Rowley, kendisine gelecek 5 yıl için başbakanlığın önünü açan zafer dolayısıyla destekçilerine teşekkür etti.

Meclisteki 19 sandalyeyi kazanan muhalefet partisi Birleşik Ulusal Kongre Başkanı Kamla Persad-Bissessar da oyların birbirine çok yakın olduğunu ve yeniden sayılması gerektiğini savunarak yenilgiyi kabul etmedi.

Halkın Ulusal Hareketi, 2015'teki seçimlerde meclisteki 41 sandalyeden 23'ünü kazanmıştı. Her 5 yılda bir milletvekili seçimlerinin düzenlendiği ülkede Başbakanlık makamına genellikle iktidar partisinin başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Güney Amerika ülkesi Trinidad ve Tobago, 31 üyeli Senato ve 41 sandalyesi bulunan Temsilciler Meclisi olmak üzere iki kanatlı bir parlementoyla yönetiliyor.

Yaklaşık 1,4 milyon nüfuslu ve eski İngiliz sömürgesi ülke İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlığını kazandı. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu Hindistan ve Afrika kökenli etnik gruplar oluşturuyor.


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