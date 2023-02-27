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Gündem Tribün vandallarına bir destek de Sermiyan Midyat'tan! Tarih sizi not ediyor Sermiyan...
Gündem

Tribün vandallarına bir destek de Sermiyan Midyat'tan! Tarih sizi not ediyor Sermiyan...

Sermiyan Midyat, Beşiktaşlı taraftar görünümlü vandalların deprem acısını siyasi malzemeye çevirmesine tepki koyarak kulüp üyeliğinden istifa ettiğini duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 14:25:00 - 2023-02-27 14:38:36
Tribün vandallarına bir destek de Sermiyan Midyat'tan! Tarih sizi not ediyor Sermiyan...

 Yeniakit.com.tr 

Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünleri siyasete alet olup, Türk milletinin yaşadığı deprem felaketi üzerinden başlatılan algı operasyonuna destek verdi.

Siyah beyazlı taraftar görünümlü vandalların "Hükümet istifa" sloganlarından sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Bahçeli'yi hedef alanlara o da katıldı!

Sermiyan Midyat, tribün rezaletine destek verip, Bahçeli'yi hedef aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Twitter üzerinden engellediğini duyuran Midyat, "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" dedi.
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