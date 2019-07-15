Triatlonda altın madalya - Milli sporcu Esra Nur Gökcek, Kivu Gölü Sprint Afrika Kupası'nda elit kadınlar yarışını ilk sırada bitirdi



ANKARA (AA) - Milli triatlet Esra Nur Gökcek, Kivu Gölü Sprint Afrika Kupası'nda elit kadınlar kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Afrika Triatlon Birliği tarafından Ruanda'da düzenlenen organizasyonda yarışan Esra Nur, elit kadınlar yarışını kazandı. Milli sporcu, topladığı 204 puanla dünya sıralamasında 28 basamak çıkarak 143'üncülüğe, Avrupa sıralamasında ise 14 basamak atlayarak 66'ncılığa yükseldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.