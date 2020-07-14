  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Triatlon Federasyonu, OS-ITU 1. Kademe Antrenör Kursu'nun yeni tarihini belirledi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:43:34 -
Triatlon Federasyonu, OS-ITU 1. Kademe Antrenör Kursu'nun yeni tarihini belirledi

ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu, mayıs ayında yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Ankara OS-ITU 1. Kademe Antrenör Kursu'nun 25-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Triatlon Birliği (ITU) tarafından belirlenmiş kontenjan ve antrenörlük belgesine sahip olma gibi seçme kriterlerinin yanı sıra bu sene başında Antalya'da düzenlenen antrenör gelişim seminerine katılmış kişiler ile altyapı sporcusu çalıştıran antrenörlere öncelik tanındığı belirtildi.

Camiaya yoğun ilgiden dolayı teşekkür edilerek, "Triatlon branşında nitelikli ve donanımlı antrenör yetiştirilmesi, antrenör sayısının arttırılması ihtiyacının hızlı şekilde karşılanması hedefiyle planlamalarımız hız kesmeden devam edecektir. Önceliğimiz, ITU 1. kademe antrenör kurslarının ülkemizde sık sık düzenlenir hale gelmesi ve devamında da ikinci kademe kurslarının hayata geçirilmesidir." denildi.

Aynı kriterlerde bir sonraki 1. kademe kursun, 2021 yılının ilk yarısında yapılması için Uluslararası Triatlon Birliğine başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı