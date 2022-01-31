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Spor Trezeguet geliyor, ama sürpriz bir takıma...
Spor

Trezeguet geliyor, ama sürpriz bir takıma...

Kasımpaşa'nın eski yıldızı Trezeguet, Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'e dönüyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 11:51:00 -
Trezeguet geliyor, ama sürpriz bir takıma...

Kasımpaşa'nın eski yıldızı Trezeguet, Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'e dönüyor.

İstanbul ekibi, Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet'yi renklerine bağlıyor.

NTV Spor'a konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet’nin kiralık transferi konusunda Aston Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de iki sezon Kasımpaşa forması giyen 27 yaşındaki futbolcu İstanbul ekibine Anderlecht'ten 2 milyon euro'ya transfer olmuş ve 2019 yazında Aston Villa'ya 10 milyon euro karşılığında gönderilmişti.

Aston Villa formasıyla ilk sezonunda 41 maça çıkan Trezeguet 7 gol ve 2 asist üretmiş, geçen sezon ise 22 maçta 2 gol ve 2 asiste imza atmıştı. Mısırlı futbolcu bu sezon ise Aston Villa formasını yalnızca 11 dakika giyebildi.

Ülkesi Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Trezeguet'nin kısa süre içinde Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'e dönecek.

Trezeguet'in adı son dönemde sıkça Galatasaray'la anılıyordu.

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