  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de yeni kriz patlak verdi! '100 vekille geliyoruz' Türkiye'nin F-35 hamlesi Atina'yı karıştırdı! 10 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 10 Temmuz 2006: Şamil Basayev'in şehadeti (Çeçenistan’ın Efsane Komutanı) İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney Meşhed’de toprağa verildi İletişim Başkanı Duran'dan NATO açıklaması! Türkiye'nin etkin rolü ortaya kondu Katil Netanyahu'dan Arjantin ve Messi açıklaması! Dünya Kupası'nı bile kirlettiler Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu’na sert tepki! Alçakça ve akıl dışı Murat Ülker’den robot yorumu! Kahve üzerinden örnek verdi Trump'a kusursuz karşılama! Merak edilen sır çözüldü
Spor Trenyol 1. Lig'de yeni sezon fikstürü açıklandı
Spor

Trenyol 1. Lig'de yeni sezon fikstürü açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trenyol 1. Lig'de yeni sezon fikstürü açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yöneticileriyle 1. Lig kulüplerinin başkan, yönetici veya temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Mecnun Otyakmaz, 1. Lig'in önemine değinerek, yeni sezonda lige yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'a "Hoş geldiniz." dedi.

Trendyol 1. Lig'e bu sezon ikisi grup lideri, ikisi play-off'tan olmak üzere 2. Lig'den 4 takım çıktığını hatırlatan Otyakmaz, "Bundan sonra da devam edecek bu uygulama hem yükselme hem de ligde kalma mücadelesinin heyecanını daha da artıracaktır. 1. Lig'de 14 şehirden 20 takım mücadele edecek. Ülkemizin dört bir yanına futbol coşkusunu ve heyecanını taşıyacak 1. Lig'in en az Süper Lig kadar futbolseverlerin ilgisini çeken, rekabetiyle örnek gösterilen ve şehirleri ortak bir futbol kültüründe buluşturan güçlü bir organizasyon olmasını arzu ediyoruz. Çünkü 1. Lig, yalnızca Süper Lig'e yükselen takımların belirlendiği bir organizasyon değil, genç oyuncuların kendini gösterdiği, gelişimini tamamladığı ve futbolun geleceğinin şekillendiği değerli bir platformdur." ifadelerini kullandı.

 

Her sezonun yeni heyecanlar ve sorumluluklar getirdiğini belirten Otyakmaz, "Birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket ederek kulüplerimizle iş birliği içinde Türk futbolunu daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız. Tüm futbolcularımıza sakatlıklardan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyor, taraftarlarımızın tribünleri doldurduğu, fair play ruhunun ön planda olduğu ve sonunda kazananın Türk futbolu olduğu bir sezon temenni ediyorum." diye konuştu.

Mecnun Otyakmaz, bu sezon bazı takımların statlarla ilgili sorun yaşama ihtimali olduğuna değinerek, "Bu sene stat konusunda çok önemli sorunlar yaşayacağız. Bazı kulüplerimizin statları tamirde, bazılarının yeni stat projeleri var. Gerçekten zorlanacağımızı düşünüyorum. Sizlerden ricam, bir kulüp stadınızı 1-2 maç için istedikleri zaman kolaylık gösterin." şeklinde görüş belirtti.

 

Sezon planlaması

1. Lig'de 20 takımla oynanacak yeni sezon 7 Ağustos'ta başlayacak.

TFF Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak sezonda 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ardından devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

 

İlk hafta fikstürü

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında şu maçlar oynanacak:

Iğdır FK-Fatih Karagümrük

Pendikspor-Batman Petrolspor

Antalyaspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü

Bandırmaspor-İstanbulspor

SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor

Ümraniyespor-Mardin 1969

Boluspor-Manisa FK

Vanspor FK-Kayserispor

Sivasspor-Esenler Erokspor

Bodrum FK-Bursaspor

Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi tarihi belli oldu
Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi tarihi belli oldu

Spor

Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi tarihi belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23