Trenin çarptığı otomobildeki anne öldü, oğlu yaralı kurtuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile trenin çarparak metrelerce sürüklediği kazada 45 yaşındaki anne öldü, 21 yaşındaki oğlu yaralandı.
Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı'ndaki hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile tren çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri; 45 yaşındaki Hülya Baysal’ı ve 21 yaşındaki Orhan Baysal’ı kurtardı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğlu hastaneye sevk edildi. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hülya Baysal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Baysal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.