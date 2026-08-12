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Gündem Trenin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Gündem

Trenin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Trenin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde tren yolunda ölçüm yapan bir şahsa yardım ettiği ileri sürülen Dilek Karabatak adlı kadın, bu sırada gelen yük treninin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Sazlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolunda ölçüm yapan bir şahsa yardım ettiği ileri sürülen Dilek Karabatak'a (48) yük treni çarptı. Çarpmanın etkisi ile trenin altında kalan kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karabatak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Karabatak'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki tren seferleri bir müddet dururken, çalışmalarından ardından seferler normale döndü. 0layla ilgili soruşturma sürüyor.

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