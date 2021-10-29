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Ekonomi Trendyol’un reklam filmi ekranlarda
Ekonomi

Trendyol’un reklam filmi ekranlarda

Trendyol’un yeni reklam filmi ekranlarda dönmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:21:00 -
Trendyol’un reklam filmi ekranlarda

YAKUP SARIÇİÇEK

Filmde kendisini ‘Gül Döktüm Yollarına’ şarkısının enerjisine kaptıran kuryeye teslimat yapmak için gittiği evlerden birinde sürpriz bir şekilde karşısına çıkan şarkıcı Tarkan eşlik ediyor.

Pozitif etki oluşturuyor

Reklam filmi anlaşması öncesinde şarkıcı Tarkan şunları söylemişti: ‘’Trendyol yakından takip ettiğim ve sevdiğim bir marka. Aynı zamanda Türkiye’nin en sevilen ve kendi sektörünün en başarılı markası. Bu topraklardan doğan ve kısa sürede yurt dışına uzanan heyecan verici bir başarı öyküsü var. Büyürken ülkesine faydalı olmaya çalışırken, sosyal duyarlılıkları yüksek bir marka olmasını da ayrıca önemsiyor ve takdir ediyorum. Ülkemizde her alanda pozitif bir etki oluşturuyor. Yolumuz bu noktalarda birbiriyle kesiştiği için heyecanlıyım. Çünkü biliyorum ki bu iş birliğiyle tüm Türkiye’nin kalbine dokunacağız.”

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