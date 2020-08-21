Trendyol'dan Okula Dönüş Kampanyası

İSTANBUL (AA) - Trendyol, okulların açılmasına kısa bir süre kala giyimden kırtasiyeye, teknoloji ürünlerinden mobilyaya kadar öğrencilerin tüm ihtiyaçları için Okula Dönüş Kampanyası'nı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylülün ikinci haftasına kadar sürecek kampanyada ailelere ve öğrencilere yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor.

Trendyol, okul hazırlıklarının başladığı bu dönemde aileler ve öğrencileri tüm ihtiyaçları için milyonlarca ürün seçeneği ve avantajlı fiyatlarla Okula Dönüş Kampanyası'nda buluşturuyor.

Platformda anaokulu, ilk ve ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik aranan tüm ürünleri bir araya getiren Trendyol, ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını güvenli ve zahmetsiz şekilde kapılarına kadar ulaştırma imkanı sunuyor.

Eylülün ikinci haftasına kadar devam edecek kampanya kapsamında kırtasiyeden giyime, beyaz eşyadan mobilyaya, teknolojik ürünlerden ev tekstiline kadar birçok kategoride yüzde 50'ye varan indirimlerle alışveriş fırsatı sunuluyor.

Kırtasiye ürünlerine yoğun ilgi Trendyol'un verilerine göre ağustosun ilk haftasında okul alışverişi için en çok kırtasiye ürünleri arandı.

Söz konusu dönemde kırtasiye kategorisinde en çok talep gören ürünler okul çantası, kalem kutusu, defterler, uçlu kalemler, fosforlu kalemler ve keçeli kalemler oldu.

Geçtiğimiz yıla göre kalem kutusu satışları yüzde 176, defter satışları yüzde 394, keçeli kalem satışları ise yüzde 874 oranında artarken, okul çantalarına talep yüzde 58 artış gösterdi.

Çizgi film karakterlerinin ve spor takımlarının lisanslı kırtasiye ürünleri de yoğun ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

Bez dolap satışları hızlandı üniversite öğrencileri ise beyaz eşya, mobilya ve elektrikli ev aletlerine talebi artırdı.

Bu dönemde bez dolap satışları hızlanırken, çalışma masası ve sandalyeleri ile masa lambaları bez dolabı takip etti. Çalışma masası ve sandalyelerine talep yüzde 30, masa lambalarına ise yüzde 25 arttı.