  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Trendyol'dan Okula Dönüş Kampanyası
Ekonomi

Trendyol'dan Okula Dönüş Kampanyası

Trendyol, okul hazırlıklarının başladığı bu dönemde aileler ve öğrencileri tüm ihtiyaçları için milyonlarca ürün seçeneği ve avantajlı fiyatlarla Okula Dönüş Kampanyası'nda buluşturuyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:27:59 -
Trendyol'dan Okula Dönüş Kampanyası

İSTANBUL (AA) - Trendyol, okulların açılmasına kısa bir süre kala giyimden kırtasiyeye, teknoloji ürünlerinden mobilyaya kadar öğrencilerin tüm ihtiyaçları için Okula Dönüş Kampanyası'nı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylülün ikinci haftasına kadar sürecek kampanyada ailelere ve öğrencilere yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor.

Trendyol, okul hazırlıklarının başladığı bu dönemde aileler ve öğrencileri tüm ihtiyaçları için milyonlarca ürün seçeneği ve avantajlı fiyatlarla Okula Dönüş Kampanyası'nda buluşturuyor.

Platformda anaokulu, ilk ve ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik aranan tüm ürünleri bir araya getiren Trendyol, ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını güvenli ve zahmetsiz şekilde kapılarına kadar ulaştırma imkanı sunuyor.

Eylülün ikinci haftasına kadar devam edecek kampanya kapsamında kırtasiyeden giyime, beyaz eşyadan mobilyaya, teknolojik ürünlerden ev tekstiline kadar birçok kategoride yüzde 50'ye varan indirimlerle alışveriş fırsatı sunuluyor.

Kırtasiye ürünlerine yoğun ilgi Trendyol'un verilerine göre ağustosun ilk haftasında okul alışverişi için en çok kırtasiye ürünleri arandı.

Söz konusu dönemde kırtasiye kategorisinde en çok talep gören ürünler okul çantası, kalem kutusu, defterler, uçlu kalemler, fosforlu kalemler ve keçeli kalemler oldu.

Geçtiğimiz yıla göre kalem kutusu satışları yüzde 176, defter satışları yüzde 394, keçeli kalem satışları ise yüzde 874 oranında artarken, okul çantalarına talep yüzde 58 artış gösterdi.

Çizgi film karakterlerinin ve spor takımlarının lisanslı kırtasiye ürünleri de yoğun ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

Bez dolap satışları hızlandı üniversite öğrencileri ise beyaz eşya, mobilya ve elektrikli ev aletlerine talebi artırdı.

Bu dönemde bez dolap satışları hızlanırken, çalışma masası ve sandalyeleri ile masa lambaları bez dolabı takip etti. Çalışma masası ve sandalyelerine talep yüzde 30, masa lambalarına ise yüzde 25 arttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu
Gündem

Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjdeyi cuma namazı sonrası İstanbul'da açıklayacağı öğrenildi...
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı