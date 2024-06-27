Trendyol’dan KOBİ’ler için ihracaat hacmi hedefi

Satıcılarının tamamını e-ihracatçı hale getirmeyi hedefleyen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ’İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde de ‘e-ihracat’ kategorisinde 1’incilik ödülünün sahibi olan Trendyol, KOBİ’lerin 27 Haziran Dünya KOBİ Günü’nü kutluyor. Trendyol’un sunduğu çözümlerle e-ihracatla tanışan yerli işletmeler, geçtiğimiz sene 750 milyon dolarlık ihracat hacmi gerçekleştirirken, bu yıl sonu için hedeflerini 2.5 milyar dolara ulaşmak olarak açıkladı. Moda markası yetkilisi Rabia Arslan Sarıkaya, “E-ihracatta yüzde 60’lık bir büyümemiz var. Sene sonunda bu oranı yüzde 100’e taşımak istiyoruz. Trendyol iş ortaklığı sayesinde, dünyanın birçok noktasındaki müşterilerimize ulaşması bizleri çok mutlu ve gururlu hissettiriyor” dedi.

Türkiye ekonomisini ağırlıklı olarak KOBİ ölçekli işletmeler oluşturuyor. KOBİ’lerin dijitalleşmesi, Türkiye’nin küresel rekabette iddialı konumunu sürdürülebilir kılmak adına kritik önem taşıyor. Trendyol, sahip olduğu teknoloji altyapısı, operasyonel kolaylık sağlayan hizmetleri yanı sıra pazarlamadan, tedarik zinciri yönetimine geniş eğitim imkanları sunuyor. Trendyol Akademi aynı zamanda yerli esnaf ve KOBİ’lerin, e-ihracata A’dan Z’ye hazırlanmasını sağlıyor.

Sınır ötesi ticarette Trendyol etkisi

Türk esnaf ve KOBİ’lerin ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerini dünya pazarıyla buluşturan Trendyol, e-ihracat ekosistemini geliştirmek adına yurt dışı operasyonlarını büyütüyor. Almanya ile başladığı yurt dışı yolculuğunu Azerbaycan, Körfez bölgesi ve Doğu Avrupa ile sürdüren şirket, Türk satıcılarının bu pazarlardaki gücünü artırmaları adına geniş mikro ihracat çözümleri sunuyor. Şirket, bu kapsamda Türk üreticilerin, esnafın ve KOBİ’lerin pazarlama faaliyetlerini de üstleniyor. Trendyol, Körfez bölgesine yönelik ‘Ramazan’ kampanyası ve mayıs ayında Azerbaycan’a yönelik ‘Mega Mayıs’ ile bölgelere ihracat gerçekleştiren Türk satıcıların siparişlerini artırmalarına destek oldu.

90 binden fazla satıcıyı e-ihracatçı yaptı

Trendyol, Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarına taşıma hedefiyle 70 bini KOBİ olmak üzere toplam 90 binden fazla yerli işletmeyi e-ihracatçı hale getirdi. Türk satıcılarının uluslararası ticarette başarılı performanslarına olanak tanıyan Trendyol, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ’İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde de ‘e-ihracat’ kategorisinde 1’incilik ödülünün sahibi oldu. E-ihracatın şampiyonu Trendyol’un hedefi, 300 binden fazla satıcısının tamamını e-ihracatçı yapmak.

“İhracatın en kolay hali”

Moda markası Madamra yetkilisi Rabia Arslan Sarıkaya, Trendyol ile e-ihracatın, ihracatın en kolay hali olduğunu söyledi. Sarıkaya, “Dünyanın birçok noktasına ürünlerimizi kolay bir şekilde ulaştırabiliyoruz. E-ihracatta yüzde 60’lık bir büyümemiz var. Sene sonunda bu oranı yüzde 100’e taşımak istiyoruz. Trendyol, e-ihracat ile birlikte, bize dünyanın yüz ölçümü bakımından büyük ancak ulaşım yönünde küçük ve kolay olduğunu gösterdi. Ürünlerimizin Trendyol iş ortaklığı sayesinde, dünyanın birçok noktasındaki müşterilerimize ulaşması bizleri çok mutlu ve gururlu hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

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“Dünyaya açılmak gurur veriyor”

Tekstil sektöründe 30 yıllık deneyimlerini Grimelange markasına taşıdıklarını belirten firma yetkilisi Serhat Dicle, Trendyol ile e-ihracat süreci hakkında şunları söyledi:

“Sürdürülebilirliğe önem veren marka olarak kaliteli ürünlerimizi dünya pazarlarına uzun soluklu bir şekilde taşımak en büyük hedefimizdi. Kullanıcı dostu platformu, entegrasyon kolaylığı, destek biriminin hızı, reklam modülleri ve demokratik satışa olanak tanıması ile Trendyol sınır ötesi ticarette tek tercihimiz. Bizim için heyecan verici e-ihracat sürecini iş ortağımız Trendyol ile gerçekleştirmek, ‘Made in Türkiye’yi dünyaya yaymak bizim için gurur kaynağı.”

“Globalleşiyoruz”

Pilloveland yetkilisi Mithat Demir, “Trendyol ile e-ihracatın en büyük farkı operasyonel kolaylık. Rahat bir şekilde, yurt içine ürün gönderir gibi yurt dışına sevkiyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. İş hacminde yüzde 60’lara varan yurt dışı payı görüyoruz. Ürün portföyümüzün de etkisiyle özellikle Körfez bölgesinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Trendyol ile ürünlerimizi yurt dışına taşımak bizi duygulandırıyor ve globalleştiriyor” dedi.

E-ihracatı büyüten çalışmalarını reklam filmlerine taşıdı

Trendyol, e-ihracat ile işlerini büyüten işletmeleri odağına alan reklam filmlerini de yayınladı. Üretim alanında şekillenen ürünlerin, Trendyol ile dünyanın farklı noktalarına, kolaylıkla ulaşmasını konu alan filmler, şirketin üreticilerle birlikte Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu olmasını vurguluyor. ‘Dünyaya Türk imzası atıyoruz’ mesajını iletiyor.

Reklam filmlerine Trendyol’un Youtube hesabından ulaşılabiliyor.