Trendyol'da yaz alışverişi başlıyor

Yaz Alışverişi Kampanyası ile yazın tüm ihtiyaçlarını müşterilerine sunmayı amaçlayan Trendyol, plaj malzemelerinden serinleten teknolojik cihazlara, yaza en uygun giyim ve aksesuarlardan bakım ürünlerine kadar milyonlarca üründe fırsatlar sunuyor. Yazın enerjisini eğlenceli aktivitelere yansıtmak isteyenler için su sporu ürünlerinden scooter ve kaykaylara, kalabalık yaz sofralarında sevdiklerini ağırlayacaklar için hafif atıştırmalıklardan, şık sofra ürünlerine, güneşin keyfini evinde çıkarmak isteyenler için rahat bahçe takımlarından salıncak ve hamaklara kadar birçok ürün çeşidi de Trendyol Yaz Alışverişi Kampanyası’nda müşterilerle buluşuyor. Yazın keyfini doğa ile iç içe geçirecekler için kamp ve piknik malzemeleri de unutulmadı.

Doğaseverler, Trendyol kampanyasında kamp sandalyeleri, barbekü ve mangallar, piknik örtüleri, termos gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşabilecek.