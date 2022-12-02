Trendyol'da kasım kampanyalarında 71 milyondan fazla ürün satıldı

YAKUP SARIÇİÇEK

Kampanyalarla birlikte Kasım ayında 11 milyon kişi, 127 bin satıcıdan 71 milyon adedin üstünde ürün satın aldı. Trendyol platformunda kampanya döneminde indirim yapan işletmelerin satışları normal zamana göre 4 kat arttı. Trendyol’un kasım kampanyalarında 2 milyona yakın ürün ise yüzde 50 ve üzeri indirimle müşteriyle buluştu.

1 milyarı aşkın ziyaret gerçekleşti

Trendyol, bu yıl da müşterilerinin istedikleri ürünlerdeki indirimlerden hızlı haberdar olması için “favorileme” özelliğini kullandı. Kasım kampanyaları indirimleri ile toplam 2 milyar lira müşterilerin cebinde kaldı.

Kasım kampanyalarında bin 42 kadın girişimci de ilk kez satış yaparak ekonomiye katkı sağlarken, kasım ayı süresince Trendyol’da satış yapan kadın girişimci sayısı 11 bini geçti. Trendyol’a kasım ayı boyunca 1 milyarı aşkın ziyaret gerçekleşirken, platformdaki günlük aktif müşteri sayısı 25.6 milyona ulaştı. Trendyol kasım kampanyalarında İstanbul, Ankara, İzmir dışında en çok satış yapan 3 il Kocaeli, Gaziantep, Bursa olurken, en fazla siparişin verildiği 3 il ise Bursa, Antalya ve Kocaeli olarak belirlendi.