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Kültür - Sanat Trendyol yazın en çok okunan kitaplarını açıkladı!
Kültür - Sanat

Trendyol yazın en çok okunan kitaplarını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 11:42:00 -
Trendyol yazın en çok okunan kitaplarını açıkladı!

Trendyol, yaz dönemine dair kitap satış verilerini paylaştı. Haziran-Ağustos 2024 dönemine dair verilere göre kişisel gelişim kitapları ve romanları en çok tercih edilen kitap türü olarak dikkat çekti.

Kişisel gelişim kitapları, özellikle son yıllarda “en çok satan kitaplar” listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Bireysel gelişimi, profesyonel iş hayatını ya da sosyal yaşamı destekleyen bu kitaplar, okuyucuları iyi hissettiriyor, onlara yeni perspektifler katıyor. Trendyol kitap satış verilerine göre de 2024 yazının en popüler kitapları arasında kişisel gelişim kitapları ön plana çıkıyor. Pierre Franckh’in, kuantum düşünce tekniğinin temelini merkeze alan kitabı “Rezonans Kanunu” yazın en popüler kitabı oldu. Türkiye’nin ilk mobil uygulamalı kişisel gelişim kitabı Recep Cesur imzalı “Hey Sen Bir Mucizesin” ve Dilek Cesur’un kendi deneyimlerinden ilham aldığı “Rota Yeniden Oluşturuyor” yazın dikkat çeken kitapları arasında yer aldı.

Yaza damgasını vuran kitaplar

Trendyol kitap satışı verilerine göre kişisel gelişim harici kitaplarda ise Aslı Arslan’ın kaleme aldığı “Beyaz Leke”, Mert Arık’ın çocuklara yönelik hikaye kitabı “Naneyi Yedik Lokantası” en çok sipariş alan kitaplar oldu. 

Kitap tutkunları, bu yazın en popüler kitaplarına ve farklı türlerde yüzlerce kitaba, Trendyol ile tek tıkla ulaşabiliyor. 

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