Trendyol Yarının Köyleri’nde Bu Yaz Dolu Dolu Geçti

Kırsalda kalkınmanın yolu bugün yalnızca üretmekten değil, üretilen değeri geliştirmek, doğru anlatmak, yeni pazarlara ulaştırmak ve teknolojiyle güçlendirmekten geçiyor. Trendyol ve UNDP iş birliğiyle hayata geçirilen Yarının Köyleri Projesi, bu anlayışla kırsalda yaşayan farklı kesimleri yeni bilgi, beceri ve deneyimlerle buluşturuyor.

Yaz ayları boyunca Yarının Köyleri dijital merkezlerinin gündemi oldukça yoğundu. Türkiye’nin pek çok bölgesinde düzenlenen eğitimlerle üreticilere, kooperatiflere ve işletmelere markalaşma, işletme yönetimi ve dijitalleşme konularında yeni beceriler kazandırıldı. Bu yaz üretimde ve pazarlamada yapay zekâ araçlarının nasıl kullanılabileceğini öğreten programlar eğitime dahil edilirken, çocuklar dijital merkezlerde klasik müzikle tanıştı.

Üretimden Markaya Kapsamlı Bir Yolculuk

Yarının Köyleri yaz dönemi eğitimlerinin önemli başlıklarından biri de kırsaldaki üretici, kooperatif ve işletmelerin geliştirdikleri ürünleri sürdürülebilir bir ticari yapıya dönüştürmelerine yönelik eğitimler oldu.

Temmuz ayında İzmir Ulamış ve Sakarya Taraklı Dijital Merkezlerinde başlayan, ardından Hatay, Denizli İnceler ve Diyarbakır Bağıvar’da devam eden eğitimler; markalaşma, dijitalleşme, ürün geliştirme ve işletme yönetimi gibi alanlara odaklandı. Temel ve ileri düzey modüllerden oluşan eğitimlerde katılımcılar ürün ve hizmetlerini daha etkili tanıtmanın, dijital kanallardan yeni müşterilere ulaşmanın, gelir getirici faaliyetlerini planlamanın ve kaynaklarını daha verimli kullanmanın yollarını öğrendi.

Eğitimlerini tamamlayan kooperatif ve işletmelere, proje kapsamında geliştirdikleri katma değerli ürünleri Trendyol’daki Yarının Köyleri Butiği aracılığıyla tüketicilerle buluşturma fırsatı da sunuluyor.

Yapay Zekâ Kırsaldaki Üreticinin de Hizmetinde

Bu yaz Yarının Köyleri’nin eğitim programına günümüzün en hızlı gelişen teknolojilerinden yapay zekâ ile ürün geliştirme ve satışa hazırlama eğitimi de eklendi. Eğitim kapsamında üretici, kooperatif ve işletmeler yapay zekâ araçlarıyla ürün ve pazar araştırması yapmayı, ürün görsellerini iyileştirmeyi ve farklı dijital iletişim kanallarında kullanılabilecek kampanya içerikleri hazırlamayı öğreniyor. Böylece yapay zekâ, yalnızca büyük şirketlerin ya da teknoloji ekiplerinin kullandığı bir araç olmaktan çıkarak, kırsaldaki üreticinin ürününü geliştirme, anlatma ve pazara hazırlama gibi iş süreçlerine yol gösteriyor.

13 Temmuz’da İzmir Ulamış Dijital Merkezi’nde başlayan eğitimler Denizli ve Sakarya’nın ardından eylül ayından itibaren Diyarbakır, Adana ve Hatay’da devam edecek.

Dijital Merkezlerde Çocuklar Müzikle, Doğayla, Beceriyle ve Farkındalıkla Tanıştı

Yarının Köyleri’nin dijital merkezleri, bu yaz çocukları farklı kültür ve sanat deneyimleriyle buluşturan etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda gerçekleştirilen Müzikli Hikaye Atölyesi; Adana Kürkçüler, Denizli İnceler, İzmir Ulamış Dijital Merkezlerinin ardından 4 Ağustos’ta Sakarya Taraklı Dijital Merkezi’nde dördüncü kez çocuklarla buluştu. Klasik müzik sanatçılarının katıldığı etkinlikte çocuklar müziği oyun, masal ve etkileşim yoluyla keşfederken enstrümanları yakından tanıma fırsatı buldu.

Atölyenin merkezinde Mila’nın “Müzik Ormanı”nda kaybolan sesleri bulmak için çıktığı yolculuk vardı. Çizgi film gösterimi ve canlı müziğin buluştuğu hikayede her enstrüman çocuklara kendi sesini tanıttı. Keman, viyola, çello, kontrbas, piyano, trompet, trombon, korno, flüt ve obuanın bir araya gelmesiyle hikaye bir orkestraya dönüştü.

Bunlara ek olarak dijital merkezlerde çocuklara çevresel farkındalık, biyoçeşitlilik, kültürel miras, çocuk hakları, dijital haklar, kariyer planlama, yaratıcı drama, ritim, dijital resim, robotik kodlama, müzik gibi alanlarda eğitimler de verildi.

Trendyol Her Alanda Pozitif Etki Yaratıyor

Yarının Köyleri’nin yanı sıra Trendyol’un farklı sosyal etki çalışmaları yaz aylarında deprem bölgesinde çocuklara ve işletmelere ulaştı. Bu yaz T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Trendyol, TOBB ve MÜSİAD iş birliğiyle yürütülen Dijital Usta Yanınızdayız Projesi, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da gerçekleştirilen eğitimlerle tamamlandı. Programla deprem bölgesindeki işletmelerin dijital ekonomiye daha güçlü katılması ve yerel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşması hedeflendi. Dört ilde 200’e yakın işletme, KOBİ ve kooperatif, e-ticarete girişten mağaza yönetimine, kargo ve fatura süreçlerinden görünürlük ve satış artırma stratejilerine uzanan başlıklarda eğitim aldı.