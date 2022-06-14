Trendyol satıcılarına yüzde 40 indirim fırsatı

İSMAİL ÇOBAN

İndirimlerden 31 Ağustos’a kadar yararlanılabilecek. Platform satıcılarının yararlanabilecekleri hizmetler şöyle: “Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için vale otopark hizmetinde yüzde 20 indirim, uçak biniş kapısına rahatlıkla ulaşım için iç ve dış hatlar buggy shuttle servis hizmetinde yüzde 20 indirim, uçuş öncesi daha keyifli vakit geçirmek için iç hatlar lounge hizmetinde yüzde 40 indirim, ayrıcalıklı hizmetleri günlük paket halinde almak isteyen satıcılar için ise hızlı geçiş, öncelikli check-in, lounge ile buggy hizmetlerinin bir arada olduğu İGA Pass Daily’de yüzde 10 indirim, 7-12 yaş arasındaki çocuklar için kullanılabilecek İGA Pass Daily Kids paketinde de yüzde 10 indirim hakkı bulunuyor.” Trendyol’un iş ortağı olan satıcılarına sağladığı indirim ve avantajlı tekliflere cozumortagım.trendyol.com üzerinden ulaşılabiliyor.