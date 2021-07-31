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Ekonomi Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi açıldı
Ekonomi

Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi açıldı

Teknoloji ve pazarlama gücüyle KOBİ’lerin işlerini büyütmesini hedefleyen Trendyol, e-ticarette satış yapan ve yapmak isteyen herkesin, aradığı her türlü bilgiye ulaşabileceği Satıcı Bilgi Merkezi’ni KOBİ ve esnafların hizmetine sundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 19:39:00 -
Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi açıldı

Yakup Sarıçiçek

Dijitalde faaliyet gösteren işletmeler, e-ticarete ve Trendyol’a ilişkin tüm bilgilere artık tek kanaldan ulaşabilecek. Satıcılar, merak ettikleri sorulara cevap bulurken, ihtiyaç duydukları konularda Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi’ne başvurarak destek alabilecek. Türkiye’nin dijital e-ticaret kütüphanesi Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi ile mevcut ve potansiyel satıcılar sipariş süreç yönetiminden operasyona, satış artırmadan pazarlamaya, ödemeden fatura işlemlerine kadar e-ticaret sektörü ve Trendyol süreçleri ile ilgili merak ettikleri tüm detaylara erişebilecek.

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