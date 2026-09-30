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Kültür - Sanat Trendyol Sanat'tan etkileyici buluşma! Contemporary Istanbul'da teknoloji ve sanat aynı sahnede!
Kültür - Sanat

Trendyol Sanat'tan etkileyici buluşma! Contemporary Istanbul'da teknoloji ve sanat aynı sahnede!

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Trendyol Sanat, dört yıldır partneri olduğu Contemporary Istanbul'un 21. edisyonunda multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın "Seyir" adlı dijital enstalasyonunu sanatseverlerin beğenisine sundu. Tersane İstanbul'da sergilenen bu özel eser, Haliç'in gerçek zamanlı görüntüsünü izleyicinin varlığı ve hareketiyle dönüştürerek manzarayı tamamen dinamik bir deneyime taşıdı.

Trendyol Sanat, dört yıldır partneri olduğu Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın “Seyir” adlı dijital enstalasyonunu sanatseverlerle buluşturdu. Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, “Trendyol olarak Türkiye’nin üretim gücünü dünyayla buluşturduğumuz gibi, Trendyol Sanat aracılığıyla ülkemizin yaratıcı gücünün de daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olmak istiyoruz” dedi.

 

Tersane İstanbul’da sergilenen “Seyir”, Haliç’in gerçek zamanlı görüntüsünü izleyicinin varlığı ve hareketiyle dönüştürerek manzarayı dinamik bir deneyime taşıdı. Contemporary Istanbul için GLOBART küratörlüğünde Trendyol Sanat’a özel olarak üretilen eserde, izleyici yaklaştıkça farklı zamanlara ait görüntüler beliriyor, geri çekildiğinde ise manzara yeniden bütünleşiyor.

Şahin, Trendyol Sanat’ın bugün 150’den fazla sanatçının yaklaşık bin eserini kullanıcılarla buluşturduğunu belirterek, genç ve bağımsız sanatçıların görünürlüğünü artırmanın ve Türkiye’nin sanatını daha geniş kitlelerle buluşturmanın temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Sanatçı Balkan Karışman ise “Seyir”in, bakma eylemini pasif bir gözlem olmaktan çıkararak izleyiciyi doğrudan deneyimin parçasına dönüştürdüğünü ifade etti.

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