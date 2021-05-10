Trendyol robot süpürge satışlarını katladı

Çikolata, bijuteri kolye, güneş gözlüğü ve bluz da en çok tercih edilen ürünler oldu. E-ticaret platformu Trendyol, Anneler Günü özel butiğinde her tarza hitap eden yüzlerce kategoride milyonlarca ürünü uygun fiyat ve yüksek marka çeşitliliğiyle müşterilerine sunuyor. Annelerini mutlu etmek isteyenler, giyim ve aksesuar ürünleri, küçük ev aletleri sipariş etti. Özellikle pandemi döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla annelerin hayatlarını kolaylaştıracak hediyeler tercih ediliyor. Nitekim bu yıl geçen seneye göre en yüksek artış robot süpürgede yaşandı. Trendyol’un verilerine göre bu ürünlerin satışları Anneler Günü öncesi 15 günlük süreçte 2020’nin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 700 artış gösterdi.

Çikolataya rağbet arttı

Hediye tercihleri arasında mutluluk veren etkisiyle herkesin çok sevdiği çikolata da önde geliyor. Bu dönemde çikolata satışları 12 kat, bijuteri kolye satışları 6 kat, güneş gözlüğü satışları 4 kat, bluz satışları 3 kat yükseldi.