Trendyol, KOBİ'ler e-ihracat köprüsü kuruyor

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, yerli üreticiler ve global müşteriler arasında e-ihracat köprüsü olma görevini sürdürdüklerini belirterek, "Sadece iki yılda 42 bin satıcımızı ilk kez ihracatla buluşturduk. Hedefimiz, Trendyol olarak 300 bin satıcımızı yurt dışı pazarlarla buluşturmak ve 3 yılda 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmak." dedi.

Trendyol olarak Almanya-Türkiye dostluk maçında A Milli Futbol Takımı'nı tribünden desteklemek için Berlin'de bulunan Çetin, maçın ardından sponsorluk faaliyetleri ve şirketin e-ticaret operasyonlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de e-ihracatın toplam ihracat içinden aldığı payın yaklaşık yüzde 1 olarak hesaplandığına dikkati çeken Çetin, Ticaret Bakanlığının bu rakamı 2030 yılında yüzde 10'a çıkarma hedefini açıkladığını anımsattı.

Çetin, yerli üreticiler ve global müşteriler arasında e-ihracat köprüsü olma görevini sürdürdüklerinin altını çizerek, "Bu hedefe katkıda bulunmak için sadece 2 yılda 42 bin satıcımızı ilk kez ihracatla buluşturduk. Hedefimiz, Trendyol olarak 300 bin satıcımızı yurt dışı pazarlarla buluşturmak ve 3 yılda 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmak." ifadelerini kullandı.

İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerine özel açtıkları internet sitesi üzerinden Türk üreticileri Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturduklarını aktaran Çetin, şöyle konuştu:

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"Bugün tamamı Türkiye'de üretilen ürünler, Azerbaycan’dan Körfez ülkelerine çok geniş bir coğrafyada kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Buna ek olarak, 100'ü aşkın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yerli üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyoruz. 2022 yılının başından bu yana 51 binden fazla satıcımızın ihracat yapmasına aracılık ettik. Trendyol satıcıları iki yıllık süreçte yurt dışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. Hedefimiz, satıcılarımızla birlikte gelecek yıl 2 milyar dolar, 2026’da ise 10 milyar dolar ihracat yapmak."

Çetin, en çok mikro ihracatçının İstanbul, Ankara ve İzmir’de olduğunu belirterek, bu 3 büyük ili sırasıyla Bursa, Antalya, Adana, Konya ve Kayseri'nin takip ettiğini bildirdi.

Trendyol'un 81 ilin tamamında mikro ihracat yapan satıcısı bulunduğuna dikkati çeken Çetin, "Yılın başında asrın felaketi olarak tanımladığımız çok acı bir deprem gerçeği ile yüz yüze kaldık. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bölgedeki satıcılarımızı da yurt dışı pazarlara taşıyacağımızı belirtmiştik. 51 bin ihracat yapan satıcımızın yaklaşık 7 bini depremden etkilenen satıcılarımızdan oluşuyor. Burada da hedefimiz bu 11 ildeki en az 35 bin satıcımızı ihracat yapar hale getirmek." diye konuştu.

"Körfez pazarları için 3 milyar dolar yatırım"

Çetin, Körfez ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Balkanlar'ın Türk ürünleri için büyük potansiyel taşıdığını vurgulayarak, "Buralarda Türk ürünlerinin kalitesi biliniyor. Ayrıca pazara yakınlığımız ile de müşterilere hızlı bir şekilde ürünlerini teslim edebilecek noktadayız. Yılbaşından sonra da Balkanlar pazarına açılacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın sonunda açıkladıkları 5 yılda 5 milyar dolarlık yatırım planlarının 1 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirdiklerini anlatan Çetin, "Yatırım programımızı uygulamaya devam ediyoruz. Sadece Orta Doğu pazarları için 3 milyar dolar yatırım yapacağız. Bu yatırımlar ağırlık olarak pazarlama, lojistik ve teknoloji alanında olacak" dedi.

Çetin, müşterilere daha hızlı teslimat gerçekleştirebilmek için İstanbul Havalimanı yanında e-ihracat merkezi yatırımlarını gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bu merkez ile yakın coğrafyayı kapsayan lojistik ağımızı kurmayı hedefliyoruz. Bu operasyon merkezimizin uzun vadede e-ihracata büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda Ankara’da da bir de e-ticaret operasyon merkezi yatırımımız var. Bu merkez sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük e-ticaret operasyon ve aktarma merkezlerinden birisi olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

"Sporcuların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz"

Çetin, Trendyol’un son dönemde artan spor yatırımları hakkında da bilgi vererek, spora ilk desteklerini 2021 yılında Futbol Milli Takımları'nın resmi sponsoru olarak verdiklerini söyledi.

Türk sporunun gelişmesine ve sporcuların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı sorumlulukları olarak gördüklerini ifade eden Çetin, şöyle devam etti:

"Türk sporunu ve sporcularını bir bütün olarak görerek, sporun her branşına önem veriyoruz. A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve Erkek Milli Takımlarının da resmi sponsorluğunu üstlendik. Bunu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsorluğu izledi. O dönemde Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden, güreşte Taha Akgül ve Evin Demirhan, tekvandoda Nur Tatar, artistik jimnastikte Ferhat Arıcan ve boksta Busenaz Sürmeneli'nin bu önemli yolculuklarında yanlarında olduk. Önceki yıl da Voleybol Milli takımlarımızın ana sponsorluğunu üstlendik. Desteğimiz Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı hedefleyen Türkiye'nin 30 ilindeki TVF Fabrika Voleybol Okulları'nı da kapsıyor. Bu yıl da Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsoru olduk. Buna ek olarak Trendyol Yemek ile de deprem sonrası ligden çekilen Atakaş Hatayspor forma göğüs, Gaziantep Futbol Kulübü'nün ise forma sırt sponsoru olarak futbola destek veriyoruz."

Körfez’e 2 ayda 2 milyon ürün sattı

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan da yakın zamanda Körfez ülkelerinde faaliyete başladıklarını hatırlatarak, bu ülkelere e-ihracata 19 Eylül'de başladıklarını, iki aylık süreçte yaklaşık 2 milyon adet "Made in Türkiye" etiketli ürün satıldığını bildirdi.

Şimdi de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da pazar yeri modeline geçtiklerini belirten İnan, "Satıcılarımıza tek tuşla ihracat yapma imkanı sağlıyoruz. Satıcılarımızın satıcı paneli üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor. Daha önce hiç ihracat yapmamış firmaların ilk ihracatlarında tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken, Trendyol olarak bu süreci de biz üstleniyoruz." diye konuştu.

İnan, Türk markalarının ve ürünlerinin bölgedeki bilinirliğinin yaygın olduğuna işaret ederek, bölgede en fazla yaz sezonu giyim ürünlerinin satıldığını, ev tekstili ile çocuk ve bebek ürünlerinin de büyük ilgi gördüğünü bildirdi. İnan, yakın vadede Körfez ülkelerinde 10 milyon farklı ürünün platformda yer almasını hedeflediklerini söyledi.

"Kasım kampanyalarında yurt dışından 2,5 milyon müşterimiz alışveriş yaptı"

Ekim ayında 5 binden fazla satıcıyı Körfez ülkelerine satış yapar hale getirdiklerini anlatan İnan, şöyle devam etti:

"Artık Trendyol olarak, kasım kampanyalarını yurt dışına taşıdık. 7-12 Kasım Süper Alışveriş Günleri kampanyamız süresince 30 milyondan fazla ürün satıldı. 400 binden fazla iş ortağımız bu kampanyalara katıldı. Bunların 45 bine yakını bu altı günlük kampanya döneminde ihracat yaptı. Bu dönemde yurt dışındaki 2,5 milyon müşterimiz Trendyol'dan alışveriş yaptılar. Yurt dışına satılan ürün sayısı 3 milyonu aştı. Kampanya dönemindeki ziyaret sayımız da 350 milyonun üzerine çıktı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tüm uygulamalar arasında en çok indirilen uygulama Trendyol oldu. Kasım ayı sonuna kadar 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz. Biz var olduğumuz tüm pazarlarda ekosistemi büyütmek, ekosistemle birlikte büyümek istiyoruz. Bu pazarlarda büyük oyuncularla yapılacak işbirliklerini çok önemsiyoruz. Kendi lojistik şirketimiz Trendyol Express’i de yurt dışına taşımaya başladık. Trendyol Express bünyesindeki taşıyıcı iş ortaklarımız geçtiğimiz hafta Azerbaycan’da ilk teslimatlarını yaptılar. 2024'te Trendyol Express International operasyonumuzu Körfez ülkelerine de bölgedeki partnerlerle yapılacak işbirlikleriyle taşımayı hedefliyoruz."