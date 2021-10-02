Trendyol ile yaptıkları sözleşmenin dışına çıkan şirket tepki topluyor

Özellikle pandemi sürecinde online alışveriş siteleri ön plana çıkarken, en rağbet gören alışveriş sitelerinin başında Trendyol geldi. Milyonlarca kullanıcısı olan Trendyol, bünyesinde onlarca şirkete yer vererek geniş ürün yelpazesiyle satış rekorları kırdı.

Ancak Trendyol ile çalışan kimi şirketler, tepkilerin odağı haline geldi. Site üzerinden satış yapan bazı şirketlerin, ünlü markaları taklit eden sahte ürünler satmaya çalıştığı belirlendi.

Satış ilanlarında orijinal etiketiyle ve logolarıyla sunulan bazı ürünler, alıcıya ulaştığında sahte olduğu anlaşıldı.

Sipariş ettiği ürünün taklit olduğunu anlayan tüketiciler, konuyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Barkod okutunca not defterine giriyor

Trendyol’da satış yapmaya çalışan söz konusu firmalar, vatandaşlar tarafından şikayet edildi. Söz konusu şikayetlerde ilginç detaylar dikkat çekti.

Bir kullanıcı, satın aldığı ürünün barkodunu telefon kamerasına okuttuğunda, markanın internet sitesi yerine telefonun not defteri kısmına yönlendirildiğini gördü.

Diğer bir şikayette ise, “Ürün sahte, Ürünü ilk açtığımda kötü bir yapıştırıcı kokusu geldi” ifadeleri yer aldı.