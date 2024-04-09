  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Trendyol ihracatta 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı
Ekonomi

Trendyol ihracatta 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 14:09:00 -
Trendyol ihracatta 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı

Trendyol, e-ihracat yoluyla dünya pazarlarıyla buluşturduğu Türk ürünleri ve üreticilerine ilişkin 2024 yılı ilk çeyrek verilerini paylaştı. Bu dönemde Türk üreticiler, en çok Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne satış yaptı.

Trendyol tarafından, e-ihracatın her adımında desteklenen satıcıların en fazla satış gerçekleştirdiği şehirlerse Riyad, Cidde, Bakü, Dubai ve Abu Dabi oldu. İlk çeyrekte, yaklaşık 50 bin Trendyol satıcısı, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinde, günlük 1,5 milyon aktif kullanıcının olduğu Trendyol üzerinden, toplam 16 milyon ürün sattı. Bu dönemde toplam 4.5 milyon müşteri tabanına ulaşan Trendyol satıcılarının en çok ilgi çeken ürünleri tişört, gömlek, mutfak takımı, tava ve tencere olarak öne çıktı. En çok ihracat gerçekleştiren iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Bursa, Adana, Gaziantep, Denizli ve Mersin olarak sıralandı. Trendyol satıcıları, 2023’te 650 milyon dolarlık bir ihracat hacmi gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamıştı. Trendyol, geçen yıl mayıstan bugüne mikro ihracat çözümleri sayesinde 90 binden fazla satıcısını ihracatçı yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23