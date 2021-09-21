Trendyol gel-al nokta sayısı 11 bine ulaştı

Mehmet Aydın

Evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercihi olan noktalar esnafın da ek gelir kazanmasını sağlıyor.

10 liralık kupon

Müşteriler siparişlerini anlaşmalı esnaflardan ve kargo şubelerinden veya kargo otomatlarından 7 gün 24 saat kolayca teslim alabiliyor. Aynı zamanda Trendyol, Gel-Al hizmetini seçen müşterilerine 10 TL’lik indirim kuponu sunuyor. Trendyol Gel-Al noktası olmak için başvuru yapan esnafların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Trendyol Gel-Al noktası olan 5 bin esnaf, kargo dağıtımıyla ek gelir sağlıyor. Haftanın en az altı gün açık olan, dükkanında internet erişimi bulunan ve paketleri güvenli bir şekilde muhafaza edeceği yere sahip olan esnaf Trendyol Gel-Al noktası olabiliyor.

Kargo otomatlarının sayısı artacak

Trendyol Gel-Al noktaları arasında yer alan kargo otomatları da 7 ilde 500 adede ulaşırken, bu sayının gelecek yılın sonunda dört katına çıkması hedefleniyor. Otomatlar gelecek yıl 24 ilde Trendyol müşterileriyle buluşacak. Trendyol müşterileri kargo otomatlarından siparişlerini 7/24 teslim alabiliyor.