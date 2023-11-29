Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Aralık Cuma:
20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: Alper Akarsu
20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
2 Aralık Cumartesi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Fatih Tokail
13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: Burak Olcar
16.00 Boluspor-Eyüpspor: Emre Kargın
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Aksu
3 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Altay: Gürcan Hasova
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı
19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy