Trendyol 1. Lig'de hafta içi mesaisi! 26. hafta heyecanı başlıyor

Yasin Paşalı
Trendyol 1. Lig'in 26. Haftası hafta içinde oynanacak. Yarın, 14.30’da Hatayspor- Iğdır FK maçı ile başlayacak olan heyecan, Perşembe akşamı Sakaryaspor- Pendikspor maçı ile sona erecek.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 İstanbulspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18 Şubat Çarşamba:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

14.30 Serikspor-Arca Çorum FK (Serik İsmail Oğan)

17.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK (Van Atatürk)

20.00 Manisa FK-Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

19 Şubat Perşembe:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Adana)

20.00 Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

