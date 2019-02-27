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Trenden ayrılan vagonlar, yük trenine çarptı

Malatya'daki Müselles İstasyonu yakınlarında trenden ayrılan 2 vagon, karşı yönden gelen yük trenine çarparak, devrildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:41
Trenden ayrılan vagonlar, yük trenine çarptı

Malatya'da, makinistinin manevra yaptığı trenden ayrılan 2 vagon, karşı yönden gelen yük trenine çarparak, devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, yük treninin vagonları ile raylarda hasar oluştu. 

Kaza, öğle saatlerinde, Müselles İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Makinistinin manevra yaptığı çimento yüklü trenden 2 vagon ayrıldı. Karşı yönde ilerlemeye başlayan vagonlar, 15 kilometre sonra, Dilek İstasyonu yakınlarında, Sivas yönüne giden '53513' numaralı yük trenine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 vagon, devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, yük treninin vagonları ile raylarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolunun, vagonların kaldırılmasıyla yeniden açılacağı belirtildi. 

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:41
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Tren kazası
  4. yük treni

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