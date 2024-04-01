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Dünya Tren otobüse çarptı! 8 ölü
Dünya

Tren otobüse çarptı! 8 ölü

Yeniakit Publisher
2024-04-01 17:55:00 -
Tren otobüse çarptı! 8 ölü

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir trenin otobüse çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir trenin otobüse çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yaroslavl'da Peslavl-Zalessky kentsel bölgesindeki Berendeevo köyü yakınlarında meydana geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir trenin, hemzeminden geçmeye çalışan bir otobüse çarptığını bildirdi.

Bakanlık, kazada otobüsteki 8 kişinin de öldüğünü bildirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İLKHA)
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